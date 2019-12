Amazon ha segnato un Natale da record: ecco alcuni tra i prodotti più acquistati

I periodi delle festività, si sa, sono quelli di certo più attraenti per una qualunque società. Le aziende, infatti, sfruttano questi momenti dell’anno per proporre iniziative e sconti su misura al fine di incrementare al massimo le vendite (seppur con minori margini di guadagno, per via degli sconti stessi applicati sui prodotti). Spesso, in questi periodi, è possibile concludere dei veri e propri affari riuscendo a comprare, a cifre molto minori, un bene che un tempo aveva un prezzo molto più elevato.

Ovviamente, il settore dell’e-commerce è uno di quelli più attivi in questi particolari periodi di festività e Amazon non è di certo una realtà che viene meno a queste occasioni. Non è un caso che, proprio nel corso delle festività di Natale, l’azienda di Jeff Bezos abbia stilato un vero e proprio record. Vediamo meglio tutti i dettagli del caso.

Il Natale 2019 di Amazon è stato uno dei migliori in assoluto

Stando a quanto comunicato in via ufficiale da Amazon stessa, questo Natale è stato uno dei migliori in assoluto in termini di vendite. In occasione di ciò, l’azienda di Jeff Bezos avrebbe diffuso anche un comunicato ufficiale teso a dettagliare diversi aspetti di questi ultimi giorni. In prima battuta, si parte con gli oggetti più acquistati di questo periodo.

Nella classifica di Amazon dominano, ai primi posti, alcuni tra i prodotti realizzati direttamente dall’azienda statunitense: alcuni esempi sono Echo dot e la Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa. Sono protagonisti di tale classifica anche altri prodotti non realizzati direttamente da Amazon, come le L.O.L Surpise, iRobot Roomba 675, una serie di trucchi HAUS LABORATORIES, e molto altro ancora.

Interessante è anche la forza lavoro movimentata da Amazon: solo nel periodo natalizio, l’azienda di Jeff Bezos avrebbe assunto 250.000 operatori stagionali sia a tempo pieno che part-time in tutto il mondo (si è arrivati ad un totale complessivo che sfiora i 750.000 addetti). Oltre a ciò, ci sono anche altri dettagli degni di nota e che segnano in modo particolare questo periodo natalizio.

In particolare, è stato consegnato un numero di pacchi quadruplo rispetto allo stesso periodo dell’anno passato, segno che sempre più persone si affidano al commercio elettronico per i propri acquisti natalizi. Inoltre, teniamo a segnalare che in una sola settimana ben 5 milioni di persone nel mondo hanno avviato la prova gratuita del servizio Prime, oppure hanno iniziato a pagarlo.