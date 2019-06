Amanti del cinema e del calcio? Presto a disposizione le piattaforme streaming IMDb TV e UEFA.tv

Quello attuale è il periodo d’oro dello streaming, declinato persino in salsa videoludica, come dimostrato dalle recenti iniziative di Apple (Arcade) e Google (Stadia): tutto, però, è partito dai contenuti per il cinema, dagli show, e dallo sport, e proprio a queste categorie si rivolgono due interessanti iniziative appena annunciate a firma Amazon e UEFA.

Il primo progetto per lo streaming intrattenitivo proviene da IMDb, o Internet Movie Database, un database relativo a film, serie, show televisivi che, fondato nel ’90, venne acquisito da Amazon in modo che, guardando un programma sulle Fire Tv, si avesse a disposizione una serie di informazioni su trama, cast, registi, premi, produttori, sigle, etc. Il progetto si è espanso, negli USA, a inizio 2019, col varo di una sezione, ad oggi chiamata IMDb Freedive, che permetteva di fruire di alcuni contenuti filmici in streaming: a quanto pare, entro fine di quest’anno il progetto attraverserà l’oceano per arrivare in Europa, col nome di IMDb TV.

All’interno della IMDb TV, accessibile via Prime Video o ricorrendo, appunto, ai dongle Fire TV, la collaborazione con prestigiose case di produzioni (es. MGM, Sony Pictures, Warner Bros) porterà film celebrati come Captain Fantastic o La La Land (premio alla regia per il 2017), ma anche serie per il piccolo schermo (The Bachelor-l’uomo dei sogni, Fringe), o programmi televisivi (Duck Dinasty-buzzurri e bizzarri): il tutto accessibile “in ogni momento“, ma con un po’ di pubblicità.

Dalla Union of European Football Associations, meglio nota come UEFA, arriva l’annuncio di un’iniziativa di streaming, “UEFA.tv“, accessibile via smartphone, pc, e smart tv, in vari mercati tra cui quello italiano, dedicata al calcio. Nello specifico, pur non essendoci match in diretta nel caso vi siano da rispettare i locali detentori dei diritti, vi saranno match di competizioni organizzate dall’UEFA nell’ambito del calcio giovanile, di quello a 5, e di quello femminile.

Per il calcio di maggior interesse, vi saranno match in differita, dietro le quinte delle partite di calendario, o la messa a disposizione degli archivi di varie federazioni calcistiche: ad esempio, quella tedesca curerà lo show “Speciale Bundesliga” e fornirà gli highlights delle partite del fine settimana, oltre a garantire la replica delle ultime partite del locale campionato principale, e quella dei più bei match delle squadre tedesche che partecipano alla UEFA Champions League.