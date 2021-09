About You: L’e-commerce sponsorizzato dagli influencer italiani divide

“What the f**k is About You?“. Sicuramente, se siete assidui frequentatori del mondo dei social media, in questi ultimi giorni sarete sicuramente incappati in un video o in una stories che citava questa frase. Dalle star del web a quelle della televisione, da Instagram a TikTok, ormai lo slogan è sulla bocca di tutti, ma nel concreto di cosa stiamo parlando?

Se digitiamo sui principali motori di ricerca “About You“, la prima pagina in cui ci imbatteremo è quella italiana, non ancora disponibile all’accesso, che verrà inaugurata questo 14 Settembre.

Se visitiamo però le altre pagine presenti, possiamo scoprire qualche informazione in più sul brand più sponsorizzato del momento.

Dietro infatti sembra esserci un sito di e-commerce specializzato nella vendita di abbigliamento e accessori di marca: tra le oltre 1000 presenti figurano anche prodotti targati About You e About You curvy, quest’ultima pensata appositamente per rendere il brand più inclusivo.

Social e About You: C’è chi sponsorizza e chi è un po’ più scettico

Molti influencer si sono schierati dalla parte del brand, cavalcando l’onda dell’hype e collaborando con questo, sponsorizzandolo sulle Stories di Instagram o con video ironici su TikTok. Ma dove c’è qualcuno che sostiene, c’è anche qualcuno un po’ più critico.

“A me di quello che sia “About You” onestamente non potrebbe fregare una sana fetta di mi**hia. Cordialmente, La Direzione“: queste sono le parole riservate al brand da parte dell’influencer e vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi, attualmente impegnato a Roma per la registrazione della prima italiana di Drag Race, di cui sarà un giurato.

L’influencer milanese tramite Instagram ha voluto lanciare una frecciatina all’e-commerce, criticando il loro modo di creare hype totalmente ingiustificato visto che, cercando su internet, si può già scoprire che cosa sia “About You”. L’ex gieffino ha inoltre creato delle Instagram Stories a stampo ironico sui prodotti venduti dal sito. “Guarda ora come torno dritto dritto a 1,8M senza passare dal via“, ha concluso.