Offerte speciali Ryanair, voli da 5 a 30 euro

Può sembrare la scoperta dell’acqua calda, ma per vivere low cost oggi bisogna stare attenti anche a questo genere di offerte. Le compagnie aeree offrono spesso voli a prezzi vantaggiosi, se prenotati per tempo e in determinati periodi dell’anno. Ad esempio, Ryanair fino al 3 febbraio, offre la possibilità di acquistare voli dai 5 ai 30 euro, sia nazionali che internazionali. In questo articolo si parla nello specifico dei voli con partenza Milano Bergamo.

È possibile decidere il genere di viaggio che si preferisce e il motivo per cui si viaggia è sempre da valutare con attenzione. Se si amano le lingue o si sta frequentando un corso di inglese, si può approfittarne per mettere alla prova il proprio speaking raggiungendo il Regno Unito ad Edimburgo a soli 5 euro o anche a Londra a 12 euro.

Chi non c’è mai stato dovrebbe assolutamente passare almeno una volta da terra irlandese e degustare, ad esempio, una spumosa Guinnes originale “made in Dublin”, in quanto volare a Dublino non costa più di 20 euro. In questo caso si deve stare attenti alle spese di vitto e alloggio però, poichè il Regno Unito è sempre molto caro, come è risaputo; però intanto si può rispiarmiare sul viaggio.

Se si ha bisogno di staccare la spina magari può essere interessante sapere che le isole Canarie non sono mai state così accessibili. Si può, ad esempio, andare a praticare nudismo sulle bianche spiagge di Fuerteventura a soli 24 euro. Se si preferisce maggiormente la movida di Gran Canaria la si può raggiungere con 21 euro, così come Lanzarote. Le spiagge e lo spirito di vita spagnolo sono sempre accativanti.

Anche il sud Italia non è da escludere per chi risiede al nord, infatti un volo Milano-Napoli può essere acquistato alla modifica cifra di 9 euro, meno di quanto costerebbe la stessa tratta effettuata in treno. Insomma, le destinazioni europee sono molteplici, basta solo sapere scegliere. A patto di avere tempo e voglia di viaggiare e scoprire nuovi Paesi, il costo del volo non è più un problema oggigiorno. Viaggiare significa conoscere, mettersi alla prova, superare ostacoli, pregiudizi e rigidità mentale, se per farlo poi riuscirete a spendere poco sarà un investimento ancora più redditizio per la vostra persona.