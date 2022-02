Aumento bolletta luce e gas, ecco 5 trucchi per pagare di meno.

Viene semplice porsi la domanda di come si possa fronteggiare questo improvviso picco di aumenti e quali possano essere le soluzioni che bisogna adottare per evitare di pagare cifre spropositate ogni fine mese.

Per 2,5 milioni di famiglie aventi diritto, in base all’Isee, ai bonus sociali stanziati dal governo per l’elettricità e per 1,4 milioni che fruiscono del bonus gas, gli incrementi tariffari sono stati sostanzialmente compensati; cosa fare dunque se non si è compresi, in questa cerchia “privilegiata”.

Sicuramente gli accorgimenti migliori sono quelli dell’uso quotidiano, quindi volgere una particolare attenzione allo spegnimento per quanto riguarda l’elettricità, di tutti quei dispositivi che non risultano essenziali o che vengono utilizzati solo in alcuni specifici momenti.

Un altro accorgimento puo essere quello di cercare di ridurre i consumi per quanto possibile, quindi sicuramente utile diventa, l’utilizzo di lampadine a Led, lampade smart ad accendimento e spegnimento automatico, e qual’ora ci si trovi in una condizione economica che lo permette, potrebbe sicuramente essere utile rivedere la presenza di elettrodomestici ad alto consumo, poiche datati, e valutarne la sostiutzione. Ancora l’utilizzo di dispositivi “lowcost” per la domotizzazione della casa (come per esempio Amazon Alexa e Google Home) che possono facilitare attraverso l’utilizzo di prese ed interrutti smart, lo spegnimento anche di quei dispositivi come per esempio le televisioni, macchinette del caffe, che presentano una funzione di pre-accensione che se vista in larga scala puo intaccare notevolmente la nostra bolletta.

Se fin qui si è parlato di accorgimenti e soluzioni low-cost è giusto e doveroso parlare anche di quelli che potrebbero essere interventi si piu dispendiosi da un punto di vista economico ma anche più efficaci nell’abbattimento dei prezzi delle nostre bollette. Ovviamente si parla dell’installazione nella nostra abitazione, qual’ora le condizioni lo permettano, dei pannelli solari, infatti rendendo una casa semi-autonoma sicuramente si va ad abbattere notevolmente il costro mensile della propria bolletta.