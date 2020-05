"X Factor", cambio di sede per il programma

Si tenta di dare una sferzata alla macchina televisiva, fermatasi bruscamente a causa del Coronavirus. Tanti i programmi sospesi e tante ora sono le novità che vedranno la luce, molto probabilmente, dopo l’estate 2020. Tra le tante novità sembra che anche il noto talent show “X Factor“, sia prossimo a svelare i cambiamenti della sua nuova edizione 2020.

Reduce da un’edizione non proprio delle migliori, a questo giro i produttori del talent hanno intenzione di rilanciare il programma nel migliore dei modi, partendo non solo dai giudici, in quanto sembra che, secondo fonti attendibili, tra i giudici in lista quest’anno vi sia anche il ritorno di Manuel Agnelli, Mika e Neffa.

Poi la bomba di Dagospia, ovvero che tra i giudici vi sarà anche la cantante Emma Marrone, la quale sarebbe davvero un ottimo acquisto per il talent. Dagospia infatti a tal proposito afferma: “Trattativa in corso tra Emma Marrone e Sky. Il volto simbolo di Amici di Maria De Filippi dovrebbe sedere dietro al bancone del talent show condotto da Alessandro Cattelan“.

Ma c’è anche un cambiamento storico per il programma, ovvero il cambio di sede. Secondo TvBlog infatti sembra che lo show verrà spostato da Milano, sua sede storica, a Roma. Non è ancora nulla di certo o confermato, ma a tal proposito TvBlog riporta: “L‘idea sarebbe quella di registrare le Audition, i Boot Camp e gli Home Visit nella Capitale”.

Questo cambiamento sembra riguardare, però, solo le fasi iniziali dello show, mentre per quanto riguarda il finale, ovvero il momento dei live, la sede non è ancora certa: “Per quanto riguarda le puntate live sarebbe ancora da definire l’ipotesi di rientro alla base, cioè in Lombardia“. A capitanare il tutto sembra che a questo giro vi sia Alessandro Cattelan, nel tentativo quindi di rilanciare al meglio lo show.