X Factor 2020, Emma Marrone in giuria insieme a Manuel Agnelli: i rumors

Come riportato dal sito di Sky, la squadra di X Factor sta lavorando duramente per regalare ai telespettatori una edizione memorabile. Nonostante il periodo di emergenza da Covid-19, i casting per il talent show sta andando avanti, e per iscriversi basta compilare un modulo e inviare un video.

Questi casting, che precedono le audizioni di fronte ai quattro giudici di X Factor, si faranno solamente on-line. La redazione in seguito, dopo aver letto tutti i moduli e visionato i video dei possibili talenti, sceglie i concorrenti che hanno l’opportunità di farsi conoscere dai quattro giudici con un nuovo “provino” effettuato tramite videochiamata.

I quattro giudici di X Factor

Nella tredicesima edizione di X Factor, la giuria era composta da: Malika Ayane, Sfera Ebbasta, Mara Maionchi e Samuel Romano. Ma almeno due di loro, come riportano le ultime indiscrezioni, potrebbero lasciare la trasmissione di Sky, tra i probabili nomi spicca quello di Mara Maionchi. La talent scout, in una intervista da Fabio Fazio a “Che tempo che fa”, ha ammesso: “Non credo di rifarlo ancora, è un programma faticoso”.

Ad oggi non si conosce chi potrebbe prendere il suo posto, ma Dagospia, grazie ad uno scoop del giornalista Giuseppe Candela, fa due nomi molto importanti (tra cui un gradito ritorno): “La giuria di ‘X Factor’ prende forma e guarda allla concorrenza: trattativa in corso tra Emma Marrone e Sky. il volto simbolo di “Amici” di Maria De Filippi dovrebbe sedere dietro al bancone del talent show condotto da Alessandro Cattelan – resta forte l’ipotesi un ritorno in giuria di Manuel Agnelli”.

Di certo una possibile partecipazione della cantante Emma Marrone nella giuria di “X Factor” sarebbe un colpo clamoroso per la rete diretta da Maximo Ibarra.