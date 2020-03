Vittorio Sgarbi, ospite a La7: fa una battuta sullo scontro con Barbara D’Urso

Vittorio Sgarbi è stato protagonista di un’intervista venerdì 28 febbraio nella trasmissione mattutina, condotta dalla giornalista Myrta Merlino dove ha dato il suo punto di vista sulla situazione attuale vissuta dal paese, in riferimento al coronavirus. Ha fatto i complimenti alla dottoressa Gismondo: “Io credo solo a lei, mi sembra una follia”.

Si è voluto scusare con la sorella che è una grande amica del dottor Burioni, il quale è in una posizione diversa dalla Gismondo. Ha sottolineato che in questi giorni si è parlato solamente del corona virus, facendo una battuta ironica: “Se non mi avesse inventato la D’Urso che mi porta a parlare d’altro, si parlerebbe solo di questo”.

Lo show di Vittorio Sgarbi

Il critico d’arte si è detto sicuro del fatto che non sia alcun tipo di emergenza, affermando: “E’ una follia chiudere tutto”. C’è stato un vero e proprio show di Vittorio Sgarbi che, nello studio di Myrta Merlino, ha espresso queste parole: “Sono sano anche io che ho il raffreddore per 8 mesi all’anno”. Inoltre ha rivelato che in questo periodo sta ricevendo molti messaggi, in quanto viene considerato l’unica persona che vive in maniera serena questo allarme.

Queste le dichiarazioni fatte dal professore che, in merito all’argomento, ha detto: “Mi scrivono solo le persone che mi vedono come conforto contro l’allarme“. Non sono mancate le critiche nei confronti di un dottore che ha commesso degli errori: “Un medico che non ha fatto un tampone ha prescritto di stare in casa per 14 giorni, questo è matto”.

Ha continuato dicendo che si sta esagerando nel creare il panico: “Il popolo pensa che siamo alla peste”. Infine ha ricordato di essere stato l’unico a parlare di un tema diverso che ha fatto scalpore nel corso della settimana: “Voi dovete ringraziare me, il mio scontro con Barbara D’Urso è l’unico argomento che non ha riguardato il virus”.