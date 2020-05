"Vieni Da Me", Kikò Nalli su Tina Cipollari: "E’ sempre importante"

Recentemente Kikò Nalli è stato protagonista di un collegamento con la trasmissione di Rai Uno “Vieni Da Me“, condotta dalla presentatrice Caterina Balivo. Nel corso della chiacchierata ha avuto modo di rivedere le foto con Tina Cipollari e i figli, in seguito alle quali non sono mancati momenti di commozione da parte dell’ex concorrente del “Grande Fratello Vip”.

L’ex tronista di “Uomini E Donne” ha fatto intendere che, al di là della fine della storia con la Cipollari, per lui la donna rimarrà sempre importante nella sua vita. Queste sono state le dichiarazioni al riguardo di Kikò Nalli che, in merito ai ricordi con Tina Cipollari, ha affermato: “E’ sempre emozionante e ancora importante”.

Le parole di Kikò Nalli

La conduttrice ha mandato in onda le foto del matrimonio di Kikò con l’ex moglie e ha fatto delle domande all’hairstylist, dandogli la possibilità di fare alcune precisazioni. Caterina Balivo ha chiesto all’intervistato se avesse qualcosa da rimproverarsi, ma la risposta di Nalli è stata molto precisa e categorica.

Queste le dichiarazioni dell’ex consorte della Cipollari, il quale si è espresso in questi termini: “Credo di no, ho ottemperato a tutte le mie facoltà di vita sia matrimoniale che di lavoro, di aver accompagnato questo matrimonio in maniera lieve alla fine”. Le dichiarazioni del compagno di Ambra Lombardo confermano quanto aveva già detto negli anni precedenti in un’altra trasmissione di Caterina Balivo, “Dimmi La Verità”.

Inoltre Nalli ha anche parlato della fidanzata Ambra, smentendo le voci di una seria crisi che, secondo i rumors, li aveva portarti alla separazione: “Non ci siamo mai lasciati, sono tre mesi che non ci vediamo per il Covid, io sono a Roma, lei è a Milano ferma, non può andare in Sicilia a trovare i genitori”. Infine ha aggiunto: “Ci siamo lasciati per i giornali ed i social”.