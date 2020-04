Veronica Gentili sulle offese di Vittorio Feltri: "Le parole pesano, in televisione pesano quattro volte tanto"

Veronica Gentili è una delle giornaliste di punta di Rete Quattro dopo aver ottenuto un discreto successo con “Stasera Italia”, dimostrando il proprio talento anche come conduttrice, confrontandosi con una nuova esperienza come la televisione. Ha avuto modo di dare il proprio punto di vista nel corso della diretta Instagram con Claudio Guerrini, in merito alle parole offensive espresse da Vittorio Feltri sui meridionali inferiori.

Ha sottolineato che in passato ha avuto dei contrasti con il direttore di “Libero”, rispetto al quale ha delle idee completamente differenti. Queste sono state le parole al riguardo della giornalista che non ha usato mezzi termini: “È bene se camminiamo su due binari paralleli che non si incontrano mai”.

Le parole di Veronica Gentili

Ha continuato dicendo che Vittorio Feltri ha superato il limite, richiamando l’attenzione sulla necessità di pensare all’incarico ricoperto prima di incappate in simili dichiarazioni. Veronica Gentili ha posto la concentrazione sul valore delle parole che del sistema televisivo sono parte integrante. Questo il pensiero della presentatrice di Stasera Italia, la quale si è espressa in questi termini: “Le parole pesano, in televisione pesano quattro volte tanto”.

Ha ricordato di aver imparato a proprie spese l’importanza di ogni parola, in quanto si sta parlando a milioni di spettatori: “Bisogna muoversi con garbo, se no si diventa degli elefanti in una cristalleria e questo è molto pericoloso”. Inoltre ha fatto notare che la frase di Feltri andava evitata ancor di più, considerato il momento di inasprimento dei toni tra il Nord e il Sud.

Riguardo a questo tema, Veronica Gentili ha affermato: “Andare in questo momento a mettere il dito in questa piaga e ad esprimersi su questioni come queste in una maniera superficiale credo che sia controproducente”. Infine Guerrini le ha domandato se lei inviterà nella sua trasmissione Vittorio Feltri: “Direi che stiamo bene ognuno per la propria strada”.