"Verissimo": Silvia Provvedi si racconta

Silvia Provvedi è famosa per aver partecipato insieme alla gemella Giulia alla sesta edizione del talent show di Sky Uno “X Factor”, in cui sono state guidate dalla coach Arisa che le ha lanciate nel panorama musicale con il nome Le Donatella.

Silvia in passato ha vissuto una burrascosa relazione sentimentale con il re dei paparazzi Fabrizio Corona, relazione sentimentale che si è conclusa nel peggiore dei modi, nonostante Fabrizio si sia scusato con lei durante la partecipazione della ragazza alla terza edizione del “Grande Fratello Vip”.

Da due anni a questa parte la cantante del duo Le Donatella ha però ritrovato la serenità in amore accanto al compagno, l’imprenditore Giorgio De Stefano, da cui sta aspettando un bambino. L’ex concorrente della tredicesima edizione del reality show “L’isola dei famosi” a gennaio ha infatti sorpreso i suoi numerosi followers annunciando di essere in dolce attesa. L’arrivo del bambino o bambina è previsto per il prossimo giugno.

Silvia, ospite della puntata che è andata in onda ieri, sabato 15 febbraio, alle ore 16:10 del programma televisivo condotto da Silvia Toffanin “Verissimo”, ha parlato della gravidanza che sta vivendo e della maternità, svelando anche il sesso del futuro nascituro. Queste le sue parole: “A dire il vero io ero convintissima fosse un maschio. Invece, a quanto pare, si preannuncia l’arrivo di una bambina molto carica di energia. Sarà una Donatella degna erede delle due sorelle e per questo avrà una mamma un po’ pazza!”.

Il bambino in arrivo il prossimo giugno sarà dunque una femmina e la coppia stando a quanto rivelato al settimanale “Chi” sembra avere le idee chiare sul nome da darle: Benedetta. Silvia ha infine confidato come in questo momento si stia pienamente godendo il suo presente con uno sguardo verso il futuro, non pensando in alcun modo al passato.