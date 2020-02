Silvia Provvedi parla della sua gravidanza

Silvia Provvedi è conosciuta per aver partecipato insieme alla sorella gemella Giulia alla sesta edizione del talent show di Sky Uno “X Factor”, in cui sono state guidate dalla coach Arisa che le ha lanciate nel panorama musicale con il nome “Le Donatella”. Le due sorelle hanno successivamente partecipato a vari reality show.

Sono state protagoniste della decima edizione del reality show “L’Isola dei famosi”, di cui sono state le vincitrici e della terza edizione del programma televisivo “Grande Fratello Vip”. Giulia è attualmente fidanzata con Pierluigi Gollini, il portiere della squadra di calcio bergamasca Atalanta, mentre Silvia, dopo aver vissuto una burrascosa storia d’amore con il re dei paparazzi Fabrizio Corona, ha definitivamente voltato pagina accanto all’imprenditore Giorgio De Stefano.

Silvia e Giorgio stanno insieme ormai da oltre due anni e non hanno mai vissuto alcun momento di crisi, tanto che circa un mese fa hanno comunicato l’arrivo di un bambino o bambina, previsto per il prossimo giugno.

Silvia, al settimanale diretto dal giornalista Alfonso Signorini “Chi”, ha rivelato ulteriori dettagli circa la gravidanza che sta vivendo ed il momento in cui ha scoperto la lieta notizia e come lo ha annunciato alla sorella gemella Giulia ed al fidanzato Giorgio, queste le sue parole: “Dopo qualche giorno di nausea e il ‘classico’ ritardo, convoco Giorgio e mia sorella Giulia. Prima vado in bagno, mi lavo la faccia, esco e dico ‘Non mi sento bene, amore vai a comprare un test di gravidanza’. Mi hanno guardata sbigottiti”.

Entrambi sono stati incredibilmente felici della notizia e si sono lasciati andare a lacrime di gioia, lacrime di gioia condivise anche dai genitori di Silvia. La coppia non sa ancora se il bambino in arrivo a giugno sarà un maschio o una femmina, ma sembrano avere le idee chiare circa un possibile nome: Benedetta se sarà una femmina ed Andrea se sarà un maschio.