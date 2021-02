"Verissimo", Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi parlano de "L’Isola dei famosi"

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Chiamare la Lamborghini in un ruolo del genere è stato, per me, una scelta davvero sensata. Elettra sa già come muoversi in queste trasmissioni e sicuramente potrà creare delle belle dinamiche negli studi. Staremo a vedere, però, come si ambienterà insieme a Iva Zanicchi, anche se sembrano esserci i presupposti giusti.