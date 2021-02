"L’Isola dei Famosi": Rosolino è l’inviato, Zanicchi e Lamborghini le opinioniste

Manca sempre meno per la prima puntata de “L’Isola dei famosi“, il reality show di Canale 5 condotto per la prima volta da Ilary Blasi. Nonostante mancano le ufficialità nel cast dovrebbero esserci quasi sicuramente Angela Melillo, Paul Gascoigne e Gilles Rocca. Gli altri nomi accostati sono Elisa Isoardi, Brando Giorgi e Fatima Tehrani, mentre secondo “Libero” salta la presenza di Amedeo Goria dopo le visite mediche.

Proprio in questi giorni Ilary Blasi, intervistata dal settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni“, si dichiara entusiasta per le scelte prese dai suoi autori sul cast: “Sta venendo bene. Quello che posso anticipare è che abbiamo scelto personaggi per la gran parte inediti o che non hanno mai fatto un reality. Quindi la selezione è molto difficile! Saranno 16”.

Quindi, oltre ai concorrenti, restano ancora due tasselli da riempire: quello dell’inviato e degli opinionisti. Secondo il sito “Tv Blog” il ruolo da inviato è stato preso da Massimiliano Rosolino, venendo così preferito a Eleonoire Casalegno, che fino a pochi giorni fa sembrava la favorita per sbarcare in Honduras insieme ai concorrenti.

Per gli opinionisti sembrano certi i nomi di Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, ma Ilary Blasi vorrebbe almeno un altro nome in studio. Il sogno resta quello di riuscire a convincere Tommaso Zorzi, ma al momento la trattativa sarebbe difficile da portare a termine per un motivo ben preciso, come svelato da “Blogo”: “Dovrà essere contattato dopo la finale del Grande fratello vip 5 prevista il primo di marzo”.

Intanto i concorrenti del cast dovrebbero partire per l’Honduras nella giornata del 24 febbraio, quindi tra una settimana precisa sapremmo di sicuro i nomi che faranno parte de “L’Isola dei famosi”. La prima puntata invece dovrebbe andare in onda l’11 marzo, anche se non vanno esclusi ulteriori rinvii.