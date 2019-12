"Verissimo": Aida Yespica parla del difficile momento che sta vivendo con il figlio

Aida Yespica è una nota modella e showgirl venezuelana che ha partecipato a numerosi reality show italiani, tra cui “L’isola dei famosi”, “Superviventes 7” e “Il Grande Fratello VIP”. La bella showgirl attualmente è fidanzata con l’imprenditore Geppy Lama.

Aida, durante un’intervista trasmessa ieri sabato 21 dicembre, nel corso del programma televisivo condotto da Silvia Toffanin “Verissimo” ha parlato di una difficile situazione che sta vivendo ormai da diversi mesi: l’impossibilità di vedere e passare del tempo con l’amato figlio Aaron di undici anni, avuto dall’ex compagno, il calciatore della Roma e del Parma Matteo Ferrari.

Queste le toccanti parole della modella venezuelana: “Non vedo mio figlio da 4 mesi. Ho un problema a causa della situazione del mio Paese, il Venezuela. In tutto questo tempo sto aspettando ancora di avere il nuovo passaporto e non ho più il visto americano, dato che lui vive lì con il papà.” Aida ha infatti confessato di aver provato in tutti i modi a risolvere il problema, anche andando al Consolato, ma la situazione non è cambiata.

La mamma del piccolo Aaron, molto amareggiata, ha rivelato di essere riuscita a vedere il figlio solo per poche ore qualche settimana fa, a causa dei suoi problemi burocratici e dell’impossibilità di raggiungere gli Stati Uniti (luogo dove il bambino vive con il padre). Aida è riuscita a vedere dunque Aaron solo per poche ore in un luogo diverso, ma stare con lui per così poco tempo ha spezzato il cuore alla modella.

Queste le sue parole: “Non riesco a spiegarmi perché non abbia voluto lasciarmelo. Ho chiesto a Matteo di farmi stare con Aaron per tutta la sera e lui mi ha risposto che non dovevo chiedergli degli extra.” Aida si è dimostrata molto delusa di non poter passare il Natale con il figlio e ha confessato di aver paura che l’ex compagno possa aver fatto credere al piccolo che lei non voglia vederlo e non voglia passare il tempo insieme a lui.