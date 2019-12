Problemi per Aida Yespica: "Da 4 mesi non posso vedere mio figlio"

Aida Yespica, nota showgirl e modella venezuelana, non sta attraversando un momento facile della sua vita. La donna ha infatti raccontato di non vedere suo figlio da ben 4 mesi. Il motivo di questa lontananza tra la showgirl e il figlio Aaron sabbero alcuni problemi causati da alcuni documenti.

Durante un’intervista rilasciata per il settimanale “Vero”, la bella venezuelana ha raccontato di essere veramente giù a causa di questa situazione e che non vedere il figlio da così tanto tempo la fa stare molto male. Aida Yespica ha poi raccontato ai giornalisti di non aver potuto vedere il figlio nemmeno in occasione del suo compleanno, che è stato lo scorso 27 Novembre, e di non poter festeggiare con lui il Natale.

Come ha raccontato più volte, anche in occasione della sua esperienza al “Grande Fratello Vip“, il piccolo Aaron vive con il padre, l’ex calciatore Matteo Ferrari, al quale è stata affidata la custodia del piccolo. Proprio per questo motivo, Aida Yespica non riesce a vedere suo figlio tutti i giorni e a godersi il rapporto con suo figlio come e quanto vorrebbe.

“Aaron sta crescendo davvero tanto, ogni volta che lo rivedo resto stupita dai cambiamenti. Di solito ci vediamo una volta al mese, ma questo, purtroppo, è un momento un po’ così. Da quattro mesi non lo vedo per problemi vari con i miei documenti… Sono davvero a pezzi” – ha confidato Aida Yespica ai giornalisti di “Vero”.

La bella venezuelana ha poi raccontato che in occasione del compleanno del piccolo Aaron, lei sarebbe riuscita a mandargli tanti video di deejay e artisti che a lui piacciono tanto e che si sarebbe poi fatta un autoregalo, facendosi tatuare la sua data di nascita. Per quanto riguarda la vita sentimentale però, la Yespica avrebbe ritrovato il sorriso accanto a Geppy Lama, con il quale ha ritrovato l’unione e la serenità di un tempo.