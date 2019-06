Uomini e Donne, Pamela Prati non sarà una tronista: arriva la smentita

Negli ultimi giorni è circolata la notizia di una possibile partecipazione di Pamela Prati nella trasmissione di “Uomini e Donne“, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Il gossip, rilasciato dal settimanale “Vero TV”, riportava la notizia che la moglie di Maurizio Costanzo avrebbe contattato direttamente la showgirl per proporle il trono.

La copertina di “Vero TV” recitava esattamente: “Clamoroso a Canale 5! La showgirl potrebbe essere una delle protagoniste della nuova edizione del programma di Maria De Filippi: Pamela Prati sul trono di Uomini e Donne”. Dopo qualche giorno però arriva la smentita di una delle collaboratrici di “Queen Mary”.

Le parole di Raffaella Mennoia

A parlare per la prima volta di questo gossip è Raffaella Mennoia, una delle autrici di “U&D”, che dopo aver letto la notizia che ha fatto il giro del web, dice la sua sul possibile trono di Pamela Prati. Il braccio destro di Maria De Filippi con una storia su Instagram, smentisce categoricamente questa notizia.

Nel video pubblicato da Raffella Mennoia su Instagram non viene pronunciato il nome di Pamela Prati, ma il riferimento appare abbastanza chiaro per tutti: “Mi state scrivendo in tantissimi per smentire una determinata notizia apparsa nelle ultime ore. Ma gli asini volano?”. Quindi, almeno per il momento, pare sia impossibile vedere l’ex primadonna del “Bagaglino” sul trono più ambito in Italia.

Sulla veridicità della notizia comunque c’erano già dei dubbi prima di questa smentita. Infatti, pareva alquanto difficile vedere Maria De Filippi invitare Pamela Prati nella sua trasmissione dopo il caso del matrimonio mai celebrato con Marco Caltagirone. Ricordiamo, inoltre, che in una delle puntate del talent show di “Amici“, la conduttrice prese in giro la showgirl sul caso di Mark durante lo sketch delle cabine rosse con l’attrice Sabrina Ferilli.