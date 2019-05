"Amici 18", appare il fantasma di Mark Caltagirone nella cabina telefonica di Sabrina Ferilli

Ormai la storia tra Pamela Prati e Mark Caltagirone è sulla bocca di tutti. Sono ancora molteplici i dubbi sull’esistenza del presunto imprenditore, e tra account fake su Instagram, voci “farlocche” al telefono e foto mai mostrate da parte della showgirl, perdurano i dubbi sulla veridicità dell’intera vicenda.

A sollevare per primo dei dubbi è stato Roberto D’Agostino, il direttore del sito “Dagospia“. Grazie a questa segnalazione, la trasmissione “Live – Non è la D’Urso” ha indagato sull’imprenditore, non trovando però nessuna prova a favore di Pamela Prati. In queste ore poi stanno arrivando delle accuse anche da parte di Angelo Sanzio, che con alcuni screenshot dimostra di essere stato minacciato da un certo Mark Caltagirone su Instagram.

Il fantasma di Mark Caltagirone ad “Amici”

Nell’ultima puntata del talent show di Maria De Filippi, andata in onda nella giornata del 18 maggio su Canale 5, la conduttrice ha fatto ironia su questa vicenda. Il tutto avviene durante la prova della “cabina telefonica”, con protagoniste Antonella Clerici e Sabrina Ferilli, le due ospiti di questa diretta. La simpatica sfida viene vinta dall’ex conduttrice de “La Prova del Cuoco“.

Sabrina Ferilli, oltre ad aver ospitato nella sua cabina dei ragazzi ben messi fisicamente, ha ricevuto anche la “visita” di Mark Caltagirone. La “Queen Mary” scherza immediatamente su questo fatto di cronaca rosa, citando addirittura Barbara D’Urso: “Anche se non siamo una testata giornalistica… per te, entra Mark Caltagirone. Tu puoi guardarne l’identità, solo tu. Se vuoi guardi, sennò può andare a casa sua”.

Il mistero però non viene risolto, poiché l’attrice romana rifiuta di togliere il velo all’uomo: “Da prendere con simpatia questa storia. E ora dove lo mettiamo Mark? Posso guardarla io? Guarda che onore che mi dai! Ma fammi tenere questo segreto, per me può anche tornare a casa sua”. E conclude dicendo che si può vivere anche senza Mark Caltagirone.