Uomini e Donne: Klaudia Poznanska possibile nuova tronista

Giovedì 30 Maggio è stata fatta in diretta su Canale 5 la scelta del tronista Andrea Zelletta e ciò che ha destato più scalpore è stata proprio la maturità della “non scelta” Klaudia Poznanska che nonostante il “no” ricevuto da parte del tronista, ha comunque e speso belle parole di affetto nei suoi confronti augurandogli il meglio nonostante il loro cammino si debba separare.

Klaudia ha continuato a ribadire al tronista di aver provato forti emozioni con lui che non dimenticherà mai ed anche se sperava in un finale diverso, non rimpiange nulla di ciò che ha fatto e tra lacrime e ringraziamenti, ha poi lasciato lo studio.

Una reazione così non si era mai vista a Uomini e Donne e che lo stesso opinionista Gianni Sperti ha voluto sottolineare. Ad ogni modo, una volta finita la trasmissione, la redazione ha intervistato Klaudia che ha mostrato ancora una volta molta maturità anche dietro le quinte tant’è che ha continuato a dire di aver provato dei sentimenti veri e di non rimpiangere nulla del suo percorso.

Ciò che ha stupito un po’ tutti è proprio la sua maturità nonostante la giovane età, tant’è che il pubblico vuole lei come futura tronista di Uomini e Donne; adesso il format conclusosi con l’ultima scelta fatta dalla tronista Giulia Cavaglià che ha scelto Manuel Galiano, andrà in pausa estiva, tuttavia, a Settembre ritornerà e non è affatto escluso che venga scelta proprio Klaudia come nuova tronista.

Klaudia durante il suo percorso è riuscita a conquistare il pubblico per la sua simpatia, tuttavia, è ancora presto per sapere se sederà o meno sull’ambito trono rosso anche se con molta probabilità potremmo rivederla a Settembe in questa nuova veste.