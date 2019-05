U&D, Andrea Zelletta ha fatto la sua scelta. Gianni commenta: "Veramente molto emozionante anche la non-scelta"

La scelta di Maria De Filippi di mandare in diretta le scelte dei tronisti di Uomini e Donne sta riscontrando molto successo tra i fan della trasmissione. Si è tornati ad assaporare quel clima di emozione e tensione che un po’ si era perso nelle enormi sale del Castello dove, seppur venivano ripresi i momenti più salienti, veniva a mancare il discorso finale del tronista e le reazioni delle non-scelte.

Dopo Angela Nasti che ha scelto Alessio, è la volta di Andrea Zelletta che, alla fine del suo trono tormentato e parecchio discusso, è giunto alla scelta tra Natalia e Klaudia, le due corteggiatrici rimaste dopo l’abbandono di Muriel. Il ragazzo è apparso molto emozionato e teso, fin dai primi video in Villa.

Uomini e Donne, il soggiorno in Villa

Durante il soggiorno nel resort messo a disposizione della Redazione, Andrea ha trascorso momenti sia con Natalia che con Klaudia, riservando ad entrambe sorprese. Kladia ha ricevuto la visita della sorella di Zelletta, che aveva espresso il desiderio di conoscere la ragazza perché le era particolarmente simpatica. Mentre per Natalia arriva un video del nonno di Andrea che intenerisce tantissimo la corteggiatrice.

L’esterna offerta da Tezenis nella spa ha visto protagonisti Andrea e Natalia, e questo momento ha urtato talmente Klaudia da farle prendere la decisione di lasciare la Villa. A niente sono valsi i tentativi di Andrea di farle cambiare idea. In studio molti hanno notato che Klaudia aveva quasi una sorta di rassegnazione, quasi si sentisse che non sarebbe stata la scelta.

Uomini e Donne, Andrea sceglie Natalia

E i fatti le hanno dato ragione: Andrea ha scelto Natalia. Dopo il discorso del tronista per lei, Natalia ha fatto un balzo sulla sedia e si è scaraventata tra le braccia del suo futuro fidanzato, coronando il sogno d’amore che, in cuor suo, aveva sperato si realizzasse quanto prima.

Ma, pur emozionante, la scelta non è stata l’unico momento che ha fatto scendere più di una lacrima in studio. Infatti, le parole che Klaudia ha pronunciato ad Andrea una volta saputo che non sarebbe uscita di lì con lui, hanno davvero emozionato e dimostrato tutta la maturità della ragazza, anche la tronista Giulia ha commentato: “Klaudia ha affrontato la situazione con la maturità che è mancata a me“, riferendosi al momento della scelta di Lorenzo Riccardi, quando il ragazzo le preferì Claudia Dionisio.

Uomini e Donne, le parole di Klaudia fanno commuovere tutti

Klaudia, in preda ad un dolore che mal celava, ha affermato di non riuscire ad odiare Andrea e non sarebbe mai riuscita a pensare che l’avesse presa in giro per tutto quel tempo. Inoltre dichiara di volergli bene e che spera che possa trovare la felicità che stava cercando. Queste dolci parole hanno fatto piangere anche Andrea che ha ricambiato i complimenti, rassicurandola che non aveva giocato con lei, e che anche lui le voleva bene.

Maria De Filippi ha notato la disperazione della ragazza e così le ha fatto notare che non si trattava di una storia d’amore durata anni, ma stava finendo un corteggiamento e per questo doveva darle il peso il gusto peso: “Non è stato tempo sprecato e sei più forte di quello che pensi. Hai fatto un bellissimo discorso“, le ha fatto notare. Anche gli opinionisti rimangono colpiti da Klaudia e Gianni Sperti, visibilmente commosso, commenta: “Veramente molto emozionante anche la non-scelta“.