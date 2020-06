Uomini e Donne, Gemma Galgani è stata beccata insieme a Sirius dopo le ultime registrazioni

Nella giornata del 9 giugno, salvo imprevisti, terminerà questa edizione, che è stata più complicata del solito a causa del Coronavirus, di “Uomini e Donne“, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi insieme ai due opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Sebbene siano passati gli anni, la star di “Uomini e Donne” continua a essere Gemma Galgani. La dama di Torino, durante lo spin-off dedicato solamente alle chat, ha avuto l’opportunità di intrattenersi in un lungo dialogo con Sirius, un ragazzo di 26 anni, decidendo di portare avanti la conoscenza.

Gemma Galgani e Sirius beccati insieme

Come abbiamo potuto vedere fino a questo momento, la conoscenza tra Gemma Galgani e Sirius negli studi di “Uomini e Donne” sta andando abbastanza bene, nonostante ci siano delle cattive voci su Nicola Vivarelli. Infatti, secondo le parole di Biagio D’Anelli, il cavaliere arrivato per Gemma sarebbe già fidanzato: “Nicola è felicemente fidanzato. La cosa assurda è che si è messo d’accordo con la mamma e la ragazza per attaccarsi al carrozzone della popolarità. Mi spiace per Gemma”.

In un video pubblicato dal sito di “Giuseppe Porro“, Gemma Galgani e Sirius sono stati beccati insieme dopo le registrazioni di “Uomini e Donne”, mentre nel video è scritto: “Io e una mia amica oggi siamo uscite per fare un giro e ad un certo punto le faccio ‘ma quella è Gemma Galgani?'”. La dama, che ha scoperto di essere pedinata, si sarebbe nascosta in un hotel per circa due ore prima di uscire.

A oggi le informazioni sulla coppia formata da Gemma Galgani e Sirius terminano qui. Purtroppo bisogna aspettare il mese di settembre/ottobre per sapere come andranno le cose tra i due. Infatti nei prossimi giorni le ultime puntate di “Uomini e Donne” verranno dedicate alla scelta di Giovanna Abate e degli altri tronisti del classico.