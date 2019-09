Uomini e Donne, anticipazioni: Tina fuori controllo contro Er Faina, costretti a intervenire Gianni e la De FiIlippi

Martedì 17 settembre sono state registrate le nuove puntate del trono classico di “Uomini e Donne” e così, grazie alle anticipazioni de ilvicolodellenews.it, siamo venuti a conoscenza di uno scontro molto acceso tra Tina Cipollari e Er Faina, lo youtuber uscito recentemente da Temptation Island Vip insieme alla sua fidanzata Sharon e invitato in trasmissione, come di consueto, per parlare della sua avventura nel reality.

Per coloro che non sapessero la storia di Damiano Coccia, in arte Er Faina, possiamo solo dire che in questi ultimi tempi ha attirato a sé l’ira funesta di tutti – o quasi – i personaggi pubblici, questo perché sul suo canale YouTube non ha risparmiato nessuno da critiche e insulti, commentando i vari reality e programmi tv.

Uomini e Donne, Tina perde le staffe con Er Faina

Una delle sue “vittime” è stata proprio Tina Cipollari, come lei stessa spiega durante la registrazione del trono classico. La bionda opinionista racconta che Er Faina ha pubblicato, 4 anni fa, un video in cui la prendeva in giro per il suo sovrappeso. Il particolare però che ha fatto perdere le staffe a Tina riguarda il figlio: infatti il ragazzo aveva scritto allo youtuber pregandolo di non continuare ad insultare la madre, ricevendo per tutta risposta brutte parole.

La Cipollari non si controlla e arriva quasi allo scontro fisico con il romano, tanto che si rende necessario l’intervento di Gianni Sperti e Maria De Filippi per cercare di controllare la situazione. Un testimone, presente in studio, ha dichiarato sempre a ilvicolodellenews.it, che non aveva mai visto Tina tanto alterata. Alla fine Er Faina ha chiesto scusa, ma conoscendo la Cipollari è difficile pensare che la questione sia davvero conclusa.

Alessia Marcuzzi, anche lei in studio, ha rimproverato Er Faina per aver insultato e preso in giro una donna per il suo peso, ma ha anche spezzato una lancia in suo favore spiegando che il ragazzo le sembra cambiato dopo il percorso a Temptation Island Vip. Viene quindi da pensare che l’esperimento terapeutico di cui avevamo parlato, sia perfettamente riuscito.