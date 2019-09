Temptation Island Vip 2, la Marcuzzi provoca Er Faina: "Hai preso in giro il programma". La risposta dello youtuber

Lunedì 9 settembre è iniziata l’avventura di Temptation Island Vip e, seppur solo all’inizio, la prima puntata non ha fatto annoiare e molte coppie hanno iniziato a far sentire i primi cigolii che presagiscono un imminente crollo emotivo. Chi ha sentito di più un forte senso di destabilizzazione che, forse, non si aspettava di provare è “Er Faina“, al secolo Damiano Coccia.

Lo youtuber è stato travolto da mille polemiche per la sua partecipazione al reality, scaturite dai suoi video al vetriolo sui vari temi della tv e non solo che, in alcuni casi, hanno raggiunto e superato i limiti della decenza, urtando la sensibilità di molti. Ora, il verace romano, ha confessato di essere molto abbattuto dopo aver visto la sua ragazza Sharon pronunciare parole che non si sarebbe mai aspettato di sentire.

Sharon, infatti fin da subito ha palesato dei dubbi circa i suoi sentimenti nei confronti di Coccia, arrivando a dichiarare di non essere sicura di ciò che sente per il suo attuale fidanzato. Questo ha ferito molto l’imperturbabile Er Faina che, durante il primo falò, ha perso le staffe ed è arrivato a dichiarare l’intenzione di richiedere un incontro immediato.

Temptation Island, la risposta de Er Faina alla provocazione di Alessia Marcuzzi

Per lui, però, le situazioni imbarazzanti non si fermano qui. Anche la conduttrice Alessia Marcuzzi si è tolta qualche sassolino dalle scarpe. Dopo aver chiesto se avesse sofferto e aver ricevuto come risposta: “Un po’, un po’ tanto, non me l’aspettavo così“, ha colto la palla al balzo per lanciare una frecciatina: “Tu prendevi anche in giro Temptation Island, no?” e lui subito si giustifica scaltramente: “Non Temptation Island, i personaggi“. Alessia però non si arrende e puntualizza che il suo modo di commentare metteva sempre in discussione gli atteggiamenti dei protagonisti del momento e le loro reazioni: “Ora che ti ci trovi in mezzo hai cambiato opinione?“, Er Faina allora fa chiarezza: “Ho cambiato opinione sulle emozioni che si possono vivere in questo programma, all’esterno commentandolo in maniera così satirica non credevo che si potesse essere così travolti da un’ondata di 10 metri di emozioni“.

Insomma, alla luce di questo scambio di battute la partecipazione di Er Faina sembra essere stata un esperimento per cercare di redimere il ragazzo e farlo ragionare sulle sue azioni passate. Solo il tempo ci dirà se l’esperimento è andato a buon fine e se Damiano cambierà atteggiamento nei suoi video.