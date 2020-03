Una Vita, anticipazioni puntata 2 aprile 2020: Liberto rivela a Rosina del rapimento di Flora

Le anticipazioni di Una Vita sono pronte a raccontarci cosa ci aspetta nella puntata di giovedì 2 aprile 2020, in onda al consueto orario delle 14.10 su Canale 5. Nel nuovo appuntamento con le vicende degli abitanti di Acacias vedremo Rosina decisa a vederci a fondo sull’insolito comportamento di Liberto e Leonor. La donna finirà quindi per mettere alle strette al marito che gli rivelerà del sequestro di Flora. Ma, adesso scopriamo assieme meglio la trama.

Inigo ha finito per mettere in pericolo sua sorella Flora, che ha causa sua è stata sequestrata dal pericoloso usurario Andreas. Questo, infatti, dopo aver dato soltanto quattro giorni di tempo al Barbosa, per saldare metà del debito che aveva con lui, alla sua inadempienza ha deciso di fargliela pagare.

Una Vita: stringe il tempo per strappare Flora dalle mani di Andreas

Il perfido Andreas si è infuriato tantissimo, quando si è accorto che Inigo non ha pagato metà del debito nei quattro giorni stabiliti. L’usuraio ha deciso così di prendere in ostaggio Flora, rammentando al fratello di lei di non avvisare per nessun motivo la polizia, se ci tiene a rivederla sana e salva.

Spaventatissimo per quello che potrebbe accadere a Flora, Inigo ha pensato bene di informare Liberto e Leonor di quanto successo. Il cioccolatiere ha deciso però di non raccontare niente al pugile Tito, per timore che questo decida di affrontare i sequestratori per salvare Flora da solo. Se così fosse, la vita della sorella e dello stesso Tito si troverebbe in grave pericolo.

Rosina si accorge che Leonor è molto preoccupata, così decide di mettere alle strette Liberto per scoprire che cosa turba sua figlia. A quel punto, il marito non può che raccontarle la verità alla donna: Flora è stata sequestrata e si trova ora in grave pericolo. Come finirà adesso? Lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni giornaliere di Una Vita.