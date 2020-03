Una Vita, anticipazioni puntata 15 marzo 2020: Felipe impedisce a Ramon di uccidersi

Le anticipazioni di Una Vita tornano puntuali a raccontarci la trama dell’episodio di domenica 15 marzo 2020, in onda su Canale 5 dalle ore 14.30. Nel corso di questo appuntamento vedremo Felipe recarsi a casa di Ramon e sorprenderlo sul punto di togliersi la vita.

Intanto Tito sarà portato in ospedale dopo essere svenuto nel corso di un combattimento. Felipe si precipita nell’appartamento dei Palacios e scopre Ramon intento ad uccidersi. A quel punto cerca di fermare l’amico, ma un colpo partito accidentalmente dalla pistola di Ramon lo ferisce gravemente.

Anticipazioni Una Vita: Tito non potrà più fare il pugile

Nel corso di un incontro di boxe, Tito perde all’improvviso conoscenza. Condotto in ospedale, il pugile scopre di essere affetto da una grave lesione al cervello e che non potrà più combattere, se non vuole morire. Oltre ad essere dispiaciuto per Tito, Inigo è preoccupato perché non sa come pagare il suo debito, dato che la carriera di pugile dell’amico è ormai finita.

Telmo vorrebbe ufficializzare la sua storia con Lucia, mentre Samuel dice a Batan di non poter onorare il debito che ha con lui. Per tutta risposta, l’usuraio chiede all’Alday di uccidere per lui. Interrogati Servante e Ramon, Mendez si rende conto che il ferimento di Felipe è dovuto ad un incidente. Il proiettile che ha ferito Felipe non ha leso organi vitali, ma la situazione dell’avvocato è disperata, perché i medici non riescono ad arrestare l’emorragia. Giunta in soffitta, Fulgencia si mette ad allattare Milagros, visto che la bambina le è apparsa abbastanza denutrita.

Batan mostra a Samuel la foto di un suo debitore e gli ordina di spaventarlo. Al gioielliere non rimane altro che accontentare Batan. Inigo rivela a Tito che a causa della lesione celebrale, non potrà più praticare la boxe. Sia Flora che Inigo sono molto preoccupati, perché hanno paura che senza gli introiti degli incontri non riusciranno a pagare le rate del debito. Leonor rassicura a Inigo che qualora ce ne fosse bisogno interverrà lei ad aiutarlo economicamente. Ramon è sempre più disperato. Cosa succederà ora? Lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.