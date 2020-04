Un Posto Al Sole, Patrizio Rispo: "Credo che riprenderemo prima degli altri"

Patrizio Rispo è uno dei protagonisti indiscussi della longeva soap opera di Rai 3, “Un Posto Al Sole“ e ha avuto modo di parlare della possibilità di tornare a girare le riprese. L’attore ha fatto notare un segnale di speranza, sottolineando che quando ci sarà la possibilità, dovrebbero cominciare a girare prima degli altri.

Lo ha ribadito in una sua recente intervista, dove ha anche specificato che la messa in onda delle puntate del 2012 permetterà al pubblico di rivedere attori che ci hanno lasciato e hanno ricoperto un ruolo di rilievo nel prodotto televisivo. Queste sono le dichiarazioni al riguardo dell’attore napoletano, il quale ha affermato: “Continueremo a tenere compagnia ai nostri telespettatori con delle repliche del 2012 ed è importante perché sarà un modo per rivedere vecchie storie, ricordare attori che non sono più con noi come Regina Senatore e Antonio Pennarella”.

Le dichiarazioni dell’attore

L’attore ha posto l’accento sulla necessità di interrompere le puntate: “Dobbiamo essere d’esempio e sarebbe un tradimento continuare ad andare in onda”. Patrizio Rispo si è concentrato intorno alla reazione di Napoli di fronte a questa emergenza sanitaria: “Noi napoletani siamo sempre leader, sono orgoglioso di quello che stanno facendo i nostri sanitari”.

L’interprete del personaggio di Raffaele Giordano ha precisato che il 3 aprile ha rappresentato una data storica, visto che si tratta della prima volta che c’è un lungo stop per la soap. Inoltre Patrizio Rispo ha chiarito che la salute va sempre al primo posto: “Questa sera va in onda l’ultima puntata inedita ma dobbiamo essere di esempio e sarebbe un tradimento a quella che è la vocazione del nostro lavoro”.

Il rappresentate più importante della soap che va in onda da quasi 24 anni ha parlato anche del rapporto con i telespettatori divenuto ancora più forte grazie ai social.