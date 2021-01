U&D torna in prima serata, tutto pronto per la puntata speciale: news e anticipazioni

Nemmeno il tempo di riprendere dopo la pausa natalizia che già trapelano le prime anticipazioni bollenti riguardo la messa in onda di “Uomini e Donne“. Il talk show dei sentimenti, ideato e condotto da Maria De Filippi, si sa è sempre al centro dell’attenzione e gli ascolti che ottiene sono una grandissima soddisfazione per la conduttrice e per i vertici Mediaset.

Per tale ragione diverse novità sono all’orizzonte. Se da un lato è stata anticipata a giovedì 7 gennaio la messa in onda della prima puntata del 2021 (inizialmente prevista per lunedì 11), dall’altro gli addetti ai lavori sono pronti per tornare in prima serata. Ebbene sì, l’esperimento della messa in onda del momento più importante della serata, quello dove tutti sono a casa davanti alla tv, sta per essere ripetuto.

Già in passato Queen Mary è andata in onda in prima serata, dapprima con la famosa lettera che Gemma lesse a Giorgio e poi con le scelte dei tronisti Teresa Langella, Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi. Proprio su quest’ultimo versante sembra indirizzarsi la nuova puntata speciale. Le anticipazioni trapelate vedono dedicare il momento alla scelta di Davide Donadei.

Il tronista è ormai vicino a prendere una decisione e se la registrazione della sua scelta era data quasi per certa il 27 dicembre scorso, adesso sembra essere slittata proprio perché dovrebbe avvenire in prima serata. Le anticipazioni della puntata registrata appunto il 27, segnalano Davide ancora presente in studio e alle prese con le sue beghe amorose, conteso tra Chiara e Beatrice.

A quanto pare sarà ancora una volta il castello romano, la cornice fiabesca che vedrà Donadei dire alla sua preferita che intende scegliere lei. Sicuramente a causa del Covid non potrà esserci la famosa festa di fidanzamento, quella che vede presenti tantissime persone, ma potrebbe avvenire una situazione nella quale ci saranno solo Davide, la sua scelta e la redazione pronta a filmare il momento.