U&D torna in anticipo dopo la pausa natalizia: svelata la messa in onda della prima puntata del 2021

Il dating show più famoso della televisione italiana sta per tornare. “Uomini e Donne” dopo essersi fermato a causa della pausa natalizia è pronto per essere trasmesso sul piccolo schermo. Gemma e company riscaldano i motori e rimettono in piazza sentimenti, emozioni e spesso meccanismi e dinamiche che conducono a liti e scontri affrontati con una certa veemenza.

Non solo i protagonisti del trono over fanno parlare di sé, ma anche i ragazzi del trono classico che, grazie all’ibrido proprio con i più grandi, vivono l’esperienza insieme. Ebbene, sono tutti pronti a riprendere da dove li abbiamo lasciati: Gemma innamorata di Maurizio e molto attiva sul fronte degli scontri con Tina, Davide sempre più vicino alla scelta e Riccardo e Roberta pronti a fare sul serio.

Tutto ciò, secondo i palinsesti Mediaset iniziali doveva accadere lunedì 11 gennaio. Una variazione delle ultime ore però ha sovvertito tutto e “Uomini e Donne” tornerà ufficialmente sul piccolo schermo, già a partire da giovedì 7 gennaio. Si è pronti per ricominciare e vedremo la prima puntata del 2021 del talk show dei sentimenti, ideato e condotto da Maria De Filippi, subito dopo l’epifania.

Sicuramente gli ascolti da capogiro ottenuti da “Uomini e Donne”, hanno convinto i vertici Mediaset a rivedere i palinsesti. Parliamo di picchi di share da prima serata. Un successo quello della De Filippi e della sua redazione lungo quasi 30 anni e che si conferma sempre più di anno in anno. Indubbiamente la dinamicità e la lungimiranza di Queen Mary hanno giocato e giocano un ruolo fondamentale, dato che la conduttrice è sempre pronta ad intervenire e modificare la sua creatura, quando qualcosa non gira per il verso giusto e il trono classico ne è la prova.

Dopo il flop di ascolti della prima parte della scorsa stagione e complice la pandemia da Coronavirus, la De Filippi ha fuso i due troni risollevando così anche il momento dedicato ai giovani. L’ennesima scommessa vinta, che ha portato sulle scrivanie Mediaset dati e numeri incredibili. Insomma tutto è ormai pronto e “Uomini e Donne” tornerà su Canale 5 giovedì 7 gennaio.