U&D Over, Roberta Di Padua attacca Riccardo Guarnieri e Ida Platano: "Non escludo che fossero d’accordo"

La dama del parterre femminile del popolare dating show di Canale 5 “Uomini e donne Trono Over“, Roberta Di Padua, è tornata a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente intervista a “Uomini e donne magazine”, dove ha continuato ad attaccare il cavaliere tarantino Riccardo Guarnieri.

I due si sono frequentati per un breve periodo, dopo che il cavaliere inaspettatamente aveva posto fine alla sua relazione con Ida Platano, con cui aveva partecipato all’altro dating show “Temptation Island Vip” e da cui era uscito in coppia con la dama bresciana. Dopo la fine della frequentazione con la Di Padua, i rapporti tra i due sono diventati a dir poco burrascosi.

Le parole di Roberta contro Riccardo

Durante il recente confronto in studio tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, la Di Padua ha rinfacciato al cavaliere di essere stata presa in giro, se non perfino usata; parole che però hanno trovato la replica del cavaliere che si trincera dicendo di aver sempre detto alla Di Padua dei suoi sentimenti, dunque di non sentirsi in colpa per nulla.

Sul fatto che Riccardo abbia richiamato Ida Platano in studio, Roberta Di Padua sembra avere un’idea precisa, infatti, la dama ha dichiarato nel corso di una recente intervista a “Uomini e donne Magazine” che secondo lei tutto ciò è conferma del fatto che ha preso in giro le altre dame in questi mesi.

Ma le accuse di Roberta non finiscono qui, perché la dama ha poi proseguito dicendo: “Non escludo che fossero d’accordo“- quindi ha aggiunto – “Lui è tornato a Uomini e Donne fin dall’inizio solo per avere visibilità e non escludo che lui e Ida fossero d’accordo su tutto, che tutto quello che è successo e stia succedendo sia stato premeditato“.

Una storia dunque molto poco credibile per la Di Padua, che ha rilanciato dicendo: “qualora l’avesse davvero rivoluta, avrebbe dovuto chiamarla per poi uscire dal programma e non di certo per ricominciare a sentirla“. Insomma secondo la dama Riccardo avrebbe richiamato Ida in trasmissione, perché il cavaliere si sarebbe reso conto di funzionare televisivamente solo accanto alla dama bresciana.