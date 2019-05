U&D Over, anticipazioni registrazione dell’8 maggio: Riccardo rivuole Ida in trasmissione. Roberta Di Padua furiosa

Mercoledì 8 maggio 2019 è stata registrata un’altra puntata del popolare dating show di Canale 5 “Uomini e donne Trono Over”, le cui anticipazioni svelano che la puntata dell’ormai famoso programma di Maria De Filippi è stata alquanto movimentata. Come riportano le anticipazioni del sito Isa e Chia infatti Gianni ha fatto il suo ingresso in studio senza Tina Cipollari.

Questo ha fatto molto preoccupare la padrona di casa Maria De Filippi che ha chiesto immediatamente alla redazione che fine avesse fatto la Vamp di Viterbo. In realtà Tina ha voluto fare uno scherzo a tutti mimetizzandosi con una parrucca nera tra il pubblico così da non farsi riconoscere.

Nel frattempo entra in studio Gemma Galgani con un nuovo corteggiatore ma anche con questo le cose non sono andate a buon fine. Intanto succede l’imprevedibile visto che Riccardo Guarnieri sembra aver fatto una richiesta molto particolare alla redazione e cioè quella di far ritornare in trasmissione la sua ex Ida Platano così da potersi concedere una nuova possibilità.

Ecco dunque che entra la dama di Brescia bellissima ed abbronzatissima ma, dopo aver ascoltato le richieste di Riccardo, rivela di doverci pensare su. Interviene però Roberta Di Padua pronta a mettere un po’ di zizzania tra i due specificando che lo stesso Guarnieri le avrebbe confidato che non si sarebbe mai più messo con Ida.

Tina continua invece con le sue angherie nei confronti di Gemma Galgani e le tira un secchio d’acqua addosso tra l’ilarità di tutto il pubblico. Immediatamente dopo, Stefano Torrese e Pamela Barretta ritornano nel parterre del trono Over dove raccontano che la loro relazione va a gonfie vele tanto da voler anche mettere su famiglia.

Ad un certo punto però interviene nuovamente Roberta Di Padua che fa leggere a Gianni e a Pamela alcuni messaggi molto compromettenti che si è scambiata con Stefano quando lui già si frequentava con la Barretta. Pamela va su tutte le furie, si alza e lancia in faccia al cavaliere l’anello regalatole mentre quest’ultimo la rincorre piangendo dietro le quinte.

Mentre Maria cerca in ogni modo di farli riappacificare tutto il pubblico non perde tempo per attaccare duramente la Di Padua e la sua intromissione nelle storie nate nel parterre del trono Over. Da quanto emerso dalle ultime novità invece sembra che la storia tra Pamela e Stefano sia purtroppo arrivata al capolinea.