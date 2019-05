U&D Over, Riccardo Guarnieri spiega il motivo del ritorno da Ida Platano. Le parole sulla Di Padua: "Sempre sincero"

Riccardo Guarnieri, protagonista del parterre maschile del dating show di Canale 5 “Uomini e donne Trono Over“, dopo aver richiamato Ida Platano in studio è tornato a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente intervista al settimanale di gossip dedicato al celebre programma di Maria De Filippi, “Uomini e Donne Magazine”.

Il cavaliere, dopo la chiusura con la Platano, ha avuto alcune frequentazioni con altre dame, tra cui Roberta Di Padua e Stefania Costa; frequentazioni che però non sono hanno convinto fino in fondo il cavaliere, che ha preferito risentire nuovamente la sua ex compagna, con cui aveva perfino partecipato all’altro popolare dating show “Temptation Island Vip”, da cui era uscito in coppia con la Platano.

Riccardo parla del ritorno di Ida Platano

Nonostante la rottura, la fiamma tra Riccardo e Ida non sembra si sia mai del tutto spenta, infatti come ha più volte ammesso il cavaliere, lui era solo molto arrabbiato con la Platano. Nonostante la frequentazione con la Costa, Riccardo da settimane ormai pensava alla Platano, confrontandosi in tal senso anche con la redazione del programma.

Il tarantino confidava nel fatto che Ida avrebbe accettato di ritornare in studio per sapere cosa il cavaliere avesse da dire, ma non si aspettava certo che la Platano lo mettesse in una condizione di standby. La frequentazione di altre dame non ha mai soddisfatto il cavaliere, che dice: “Da tempo, ogni volta che mi confrontavo con una donna diversa, c’era sempre qualcosa che non andava“.

Il cavaliere ha quindi proseguito l’intervista parlando di Ida: “La verità è che il tempo ha lenito, poi fatto passare, la rabbia che avevo nei suoi confronti” – per poi aggiungere – “io con e per Ida ho provato tutto per la prima volta. Non mi sono mai innamorato prima di incontrarla, non in questo modo. Non ho mai pensato a un futuro con un’altra donna se non con lei e mi riferisco all’idea di un matrimonio o di avere dei figli“.

Chiedere il ritorno di Ida in trasmissione era sicuramente la cosa più giusta e corretta da fare, considerato il fatto che i protagonisti del Trono Over non possono sentire o frequentare altre persone al di fuori di quelle presenti nel programma. Nel corso dell’intervista Riccardo ha parlato anche di Roberta Di Padua dicendo che la dama non ha mandato giù la fine della nostra frequentazione, ribadendo ancora una volta di essere stato sempre sincero con lei.

Il cavaliere ha tenuto a sottolineare il fatto che alla Di Padua ha sempre detto che, nonostante l’attrazione e la sintonia, mancavano i sentimenti. A suo dire, sembrava che la dama fosse consapevole del fatto che lui non provasse nulla di più, ribadendo che si può baciare una persona e anche arrivare a fare altro solo per un’attrazione fisica.