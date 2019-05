U&D Over, le inaspettate parole di Ida Platano dopo il gavettone della Cipollari a Gemma Galgani: "Grazie Tina"

Nel corso dell’ultima puntata del popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne” dedicata al Trono Over è accaduto qualcosa di davvero molto inaspettato, cioè quello del gavettone d’acqua che di Tina Cipollari a Gemma Galgani, indiscussa del parterre femminile.

Le gag tra l’ex moglie di Chicco Nalli – attuale concorrente del reality show condotto da Barbara D’Urso “Grande Fratello 16” – e la dama torinese continuano ad animare le puntate del popolare dating show; se in tante occasioni i battibecchi tra le due hanno strappato più di qualche sorriso, ciò che è accaduto nel corso dell’ultima puntata del Trono Over ha suscitato l’indignazione di buona parte dei telespettatori e del popolo del web, che etichetta il tutto come una vera azione di bullismo.

Le parole di Ida su Tina Cipollari

Ad essere coinvolta, suo malgrado, nello scherzo è stata anche la dama bresciana Ida Platano, ritornata in trasmissione dopo una specifica richiesta del cavaliere tarantino Riccardo Guarnieri, che sembra non trovare mai l’anima gemella dopo aver concluso la frequentazione sia con Roberta Di Padua sia con Stefania Costa.

Seduta come sempre al fianco di Gemma mentre quest’ultima riceveva una secchiata d’aqua fredda da parte di Tina Cipollari, c’era proprio Ida Platano, che ha sorpreso non poco per la sua reazione; infatti la dama anziché arrabbiarsi ha addirittura fatto i complimenti all’opinionista, mostrando apertamente la sua ilarità al riguardo.

Nelle scorse ore Ida Platano ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto che ritrae il momento in lei e Gemma vengono bagnate da Tina Cipollari, commentando con: “Amicizia vuol dire starsi vicini sempre e comunque, sia quando ti lanciano fiori sia quando ti lanciano uova” – quindi la dama ha proseguito scrivendo – “Condivido questo e altro con la mia amica“.

La bresciana ha tirato in ballo anche l’opinionista Tina Cipollari dicendo: “Grazie Tina sei troppo simpatica e mi fai morire“. Parole che smorzano sicuramente il clima che invece si respira sui social, dove l’opinionista televisiva è invece molto criticata e attaccata per queste sue performance contro la Galgani.