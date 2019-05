U&D Over, Tina Cipollari lancia una secchiata d’acqua a Gemma. Il pubblico insorge: "Penoso”

La puntata del trono Over in onda mercoledì 15 maggio è stata caratterizzata non solo dalla lite tra Pamela, Stefano e Roberta ma soprattutto da un gesto molto pesante di Tina nei confronti di Gemma Galgani. La dama torinese si è ritrovata bagnata fradicia per colpa di una secchiata d’acqua lanciata proprio dall’opinionista del programma.

In studio in molti sono scoppiati a ridere mentre la padrona di casa Maria De Filippi non ha potuto far altro che aiutare la povera Gemma che, inzuppata, ha lasciato lo studio per asciugarsi. Armando Incarnato, si è immediatamente prodigato per dare la sua giacca alla Galgani e il suo gesto è stato infatti molto apprezzato.

Intanto però sul web moltissimi utenti e telespettatori affezionati al programma non hanno potuto far altro che commentare negativamente questo gesto di cattivo gusto puntando il dito contro Tina e il suo comportamento un po’ troppo sopra le righe. Ciò che ha fatto più male ai telespettatori è è stato vedere Gemma spaesata dopo aver ricevuto una secchiata di acqua gelida addosso e Maria che non ha fatto nulla per evitarlo.

“Di solito rido, ma la mossa di oggi da parte di Tina è stata orribile” e ancora “Tina ha superato ogni limite. Deridere e ridicolizzare così pubblicamente una persona è di uno squallore totale” sono alcuni commenti negativi riservati alla vamp di Viterbo. C’è anche non ha speso belle parole nemmeno nei confronti del programma “penoso” e si è detto pronto a contattare l’associazione dei consumatori perchè non è ammissibile vedere cose del genere.

Anche Maria De Filippi è stata molto criticata dagli utenti che, invece di redarguire Tina allontanandola dal programma, si sarebbe messa a ridere. Queen Mary, dispiaciuta, ha regalato un mazzo di fiori alla dama torinese per scusarsi dell’ignobile gesto di Tina Cipollari che invece, non ha mostrato nessun pentimendo continuando invece a ridersela sotto ai baffi.