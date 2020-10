U&D, il ritorno delle sfilate e la dama vincitrice

Proseguono i colpi di scena in studio, nel famoso dating show “Uomini e Donne“. Nella puntata odierna si avrà modo di vedere il proseguimento della puntata precedente. In queste ultime puntate ci sono state numerose novità, dalla scelta di Jessica Antonini, che ha concluso il suo percorso con Davide Lorusso, fino alla sfuriata di Gemma con Paolo.

Uno scontro abbastanza animato tra la Galgani e Paolo; in seguito, quest’ultimo avrebbe anche rivelato la sua situazione delicata, circa il suo stato di salute, decidendo quindi di chiudere la conoscenza con la dama torinese. Sembra che nella prossima e imminente puntata, andrà in onda un siparietto che da svariati mesi il pubblico non aveva avuto modo di assistere, ritorna infatti la sfilata.

Dopo tanti mesi, ritorno il simpatico momento della sfilata, il gioco dove venivano invitati ad esibirsi i protagonisti del trono over, ovviamente anche la Galgani. Le danze sono state aperte proprio dalle donne e sembra che, stando a quanto riportato da “Il Vicolo delle News” con le sue anticipazioni, la sfida verrà vinta da Carlotta.

La dama torinese, nonostante sia abituata a conquistare comunque i primi posti, si accontenta di un secondo posto questa volta. Sembra infatti che Carlotta abbia avuto una certa sensualità durante la sua esibizione, consentendole quindi di conquistare agevolmente la vittoria. Non è infrequente che durante le sfilate, la vamp Tina Cipollari, si scaglia contro la sua acerrima nemica Gemma.

Sarà quindi molto probabile che il pubblico di Canale 5, assisterà all’ennesimo scontro durante la sfilata. Una fase della puntata che sarà molto allegra e scanzonata, soprattutto dopo quello sfogo di Nicola M, dove il cavaliere si era lasciato andare, durante lo svolgersi della scorsa puntata, in una confessione drammatica, legata a un tragico incidente subito in passato. Non resta dunque che attendere la messa in onda della puntata, che di certo promette fuoco e fiamme.