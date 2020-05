U&D, Gemma Galgani replica alle accuse di Tina Cipollari: "Tu non c’entri niente"

Nicola Vivarelli è divenuto uno dei protagonisti indiscussi della trasmissione di Maria De Filippi “Uomini e Donne” e proseguono i contrasti con Tina Cipollari. Quest’ultima continua a essere critica nei confronti di Sirius per quanto concerne il suo rapporto con Gemma Galgani e ha ottenuto la conferma delle sue idee dopo il passo “falso”, così giudicato dall’opinionista del programma della Mediaset.

Il motivo è legato al fatto che il giovane tronista ha rifiutato la corte di tre dame arrivate nella trasmissione per lui. L’intento era quello di far cambiare idea a Nicola Vivarelli in merito al rapporto con Gemma, ma così non è stato. Dopo la decisione di Sirius, Tina Cipollari è finita per sbottare contro il ragazzo, facendogli delle pesanti accuse: “Ipocrita, sei un grande bugiardo”.

L’opinionista si è scagliata contro Sirius, dicendo che non può essere amore vero, carnale, con la Galgani, ma al massimo potrebbe limitarsi ad essere un rapporto platonico. Sirius, dal canto suo, ha provato a far cambiare idea a Tina sul suo conto, ricordando la sintonia trovata con la dama, a differenza di quanto avvenuto con le ragazze della sua età.

Gemma Galgani ha voluto replicare a Tina dopo le sue pesanti accuse, sottolineando che lei non dovrebbe avere alcuna interferenza nel suo rapporto con Sirius. La dama, infatti, si è espressa in questi termini: “Tu, Tina non c’entri niente in questo momento“. Vivarelli ha risposto alla Cipollari richiamandola al concetto di “attrazione” e ricordandole che prima viene il coinvolgimento mentale.

Il tronista ha ribadito di avere la possibilità di parlare di qualsiasi argomento con Gemma Galgani, vista la sua esperienza. Queste sono state le parole al riguardo: “E’ una donna vissuta, io mi comporto con Gemma come mi comporterei con una ragazza. A me dà fastidio sbaciucchiarmi davanti a tutti”.