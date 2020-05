U&D, Tina Cipollari contro Sirius: "Non pensi al giorno in cui ci sarà dell’intimità"

Proseguono gli scontri tra Gemma Galgani e Tina Cipollari, le due protagoniste indiscusse di “Uomini e Donne”, con le continue critiche da parte dell’ex moglie di Kikò Nalli. Nell’ultima puntata della trasmissione, andata in onda su canale 5 lunedì 25 maggio, si è creato uno scontro e la Cipollari ha trovato l’occasione per provocare Nicola Vivarelli, alias Sirius.

Il tronista 26enne non ha perso l’occasione di replicare alla Cipollari, dimostrandosi convinto della propria scelta. Tina ha provato a mettere il giovane tronista di fronte alla realtà dei fatti attraverso queste parole: “Non pensi al giorno in cui ci sarà dell’intimità”. Questa domanda ha sorpreso lo stesso Sirius, che non ha avuto problemi nel rispondere all’opinionista motivando l’importanza del suo rapporto con la Galgani: “Perchè tu pensi sempre a quello”.

La risposta del giovane tronista alle provocazioni di Tina

La replica del tronista non è bastata a fermare l’ira della Cipollari che, a sua volta, ha affermato rivolgendosi a Sirius: “Perchè una coppia fa anche l’amore”. Nicola Vivarelli non ha usato mezzi termini nel rispondere alle provocazioni di Tina, spiegandole di non dover dimostrare niente a nessuno.

Vivarelli e Gemma Galgani hanno avuto la possibilità di fare un bilancio del primo periodo di frequentazione. Il tronista si è detto felice di questo percorso intrapreso, parlando del rapporto speciale che ha con la dama torinese: “Gemma mi dà cose che le 25enni non mi hanno mai dato”. La coppia, nonostante l’ampia differenza di età, sta combattendo contro le malelingue pur di portare avanti la storia.

La Cipollari ha anche chiesto a Vivarelli il motivo delle sue tante certezze: “Tu pensi di abbattere tutte le barriere”. Infine il ragazzo ha concluso il proprio intervento ribadendo di non dover dimostrare niente a nessuno, se non a se stesso e a Gemma.