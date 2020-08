U&D anticipazioni, rivelato il nome della prima tronista transessuale

Tutto è pronto per la nuova stagione di “Uomini e Donne”. Tra qualche ora sarà registrata la prima puntata del talk show dei sentimenti e finalmente conosceremo tutte le novità di quest’annata. Dalle ultime indiscrezioni emerse, sembrerebbe che a differenza di quanto accaduto nell’ultima parte della scorsa stagione, ci sarà il pubblico in studio, seppur nel rispetto di tutte le norme anti Covid.

Si andrà avanti con l’ibrido tra trono classico e trono over, almeno nella prima parte. La puntata dovrebbe essere dedicata ai protagonisti di “Temptation Island”, non è ancora certo se ci sarà nell’immediato il tanto atteso confronto tra Gemma e Nicola e finalmente conosceremo i nomi dei nuovi tronisti. Oltre alla presenza, data per certa, di Alessandro Basciano, sapremo chi tra i tre ragazzi in gioco sarà stato scelto dal pubblico per diventare tronista.

Difatti, il portale “WittyTv” nelle scorse settimane ha lanciato un sondaggio, chiedendo al pubblico di scegliere due nomi su tre che siederanno sull’ambita poltrona rossa. Ma non è tutto, resta comunque un posto vacante da occupare e a farlo sarà una ragazza. Voci sempre più insistenti, vedrebbero Maria De Filippi impegnata in un nuovo esperimento: quello della prima tronista transessuale.

Le voci adesso sembrano essersi concretizzate e addirittura è venuto fuori il nome, si tratta di Serena Aniello, popolare influencer transessuale. A lanciare la notizia è stato il portale “VeryInutilPeople”, che per primo ha parlato del fatto che la De Filippi avrebbe fatto accomodare sul trono più ambito d’Italia, una donna trans.

Adesso, il portale ha rilanciato e ha persino fatto il nome di colei che affiancherà Basciano e gli altri due colleghi. Stando a quanto pubblicato da “VeryInutilPeople”, la ragazza avrebbe molto colpito Queen Mary e la redazione di “Uomini e Donne”, che da tempo erano alla ricerca del profilo giusto. Serena ha 27 anni, ha origini pugliesi ed è la prima influencer transessuale in Italia.

Su Instagram, la Aniello vanta un seguito molto interessante, con circa 300mila followers. E’ attivista, difatti sul suo profilo tratta spesso la tematica LGBT volta a sensibilizzare l’argomento dell’inclusività ancora troppo poco radicato in Italia (difatti gli episodi di razzismo nei riguardi della categoria LGBT, purtroppo non mancano nel nostro paese). Insomma sembrerebbe che Serena abbia tutte le carte in regola per diventare la nuova tronista di “Uomini e Donne”.

Dal portale, si legge: “Stando a quanto ci hanno riferito diverse fonti, possiamo affermare con una buona dose di sicurezza che Serena Aniello è la ragazza in lizza per il primo trono trans della storia di Uomini e Donne. La redazione sarebbe rimasta colpita dal profilo Instagram dell’influencer barese e l’avrebbe contattata per questo nuovo e inaspettato progetto“.

Manca davvero poco alla registrazione della prima puntata della nuova stagione di “Uomini e Donne” e presto scopriremo se Serena Aiello siederà sulla famosa poltrona rossa e soprattutto se sarà la prima tronista transessuale, della storia del talk show dei sentimenti. Che l’influencer sia pronta ad innamorarsi e a mettersi in gioco in televisione? Non resta che attendere nuovi sviluppi.