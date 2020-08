U&D anticipazioni: novità importante sulla presenza del pubblico in studio

Tutto è ormai pronto, il salotto dei sentimenti di “Uomini e Donne” sta per riaprire i battenti. La nuova stagione del talk show, ideato e condotto da Maria De Filippi, prenderà ufficialmente il via giovedì 27 agosto con la registrazione della prima puntata. Solo lunedì 14 settembre però, vedremo in onda quanto accaduto. Almeno nel primo periodo, si riprenderà così come ci si era lasciati: con un ibrido tra trono classico e over.

La fusione dei due troni, fu necessaria durante la scorsa stagione a causa del Coronavirus. La mossa si è rivelata poi essere vincente e la De Filippi ha deciso di proseguire su questa strada. Ma non è tutto, sul finire dell’annata scorsa di “Uomini e Donne” bisognò rinunciare ad un elemento fondamentale, ovvero il pubblico in studio.

Adesso però qualche novità sembra esserci e dall’agenzia che si occupa del pubblico è pervenuto un comunicato che fa sapere che ci saranno coloro che in studio assisteranno alla puntata. Naturalmente la presenza del pubblico avverrà sempre nel rispetto delle norme anti covid e dunque il numero di coloro che potranno assistere alle registrazioni sarà ristretto, circa una trentina al massimo.

Il personale medico misurerà la temperatura ad ognuno di essi e solo dopo aver accertato il buono stato di salute, le persone potranno entrare in studio. Inoltre, ci sarà la possibilità di rivedere anche volti noti del trono over che a causa del Covid-19 non avevano potuto prendere parte al finale di stagione di “Uomini e Donne”, tra questi la dama Barbara De Santi.

Sicuramente, con la presenza in studio del pubblico si avrà anche la possibilità di conoscere in anteprima quanto accaduto durante le registrazioni. Insomma sarà grazie ad essi che sapremo se durante la prima puntata ci sarà il tanto atteso confronto tra Gemma e Nicola, se verranno presentati i nuovi tronisti, se sarà dato spazio esclusivamente ai protagonisti di “Temptation Island”. In attesa della prima registrazione, “Uomini e Donne” ha un’unica certezza: la presenza del pubblico in studio.