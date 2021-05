Tommaso Zorzi pronto a lasciare Mediaset per condurre un programma su Discovery

Tommaso Zorzi a oggi occupa un ruolo molto importante in Mediaset, siccome oltre a essere opinionista della quindicesima edizione de “L’isola dei famosi” insieme a Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, conduce sulla piattaforma di streaming il talk show intitolato “Il Punto Z“.

Nelle ultime ore però è saltata la conduzione di Tommaso Zorzi per il nuovo programma previsto per la prossima stagione televisiva su Italia 1. La rete ha infatti deciso di affidare questo format – la puntata numero zero dovrebbe essere registrata per la fine di maggio – ad un volto più esperto come quello di Elenoire Casalegno, che ritorna così in Mediaset dopo svariati anni.

Nuove voci sul futuro di Tommaso Zorzi

A quanto pare, come riportato dal sito “Tv Blog“, dietro a questa occasione sfumata ci potrebbe essere anche una presunta trattativa, ormai quasi conclusa, tra l’ex concorrente del “Grande Fratello Vip” con Discovery+, la piattaforma streaming over-the-top di proprietà di Discovery. Il portale multimediale sta puntando tanto sugli influencer, siccome nelle prossime settimane va in onda il primo reality show condotto da Giulia De Lellis chiamato “Love Island”.

Oltre alla trattativa “Blogo” parla anche del presunto format: “Pare, secondo le indiscrezioni che abbiamo avuto modo di raccogliere, che l’attuale opinionista dell’Isola dei famosi sarà il padrone di casa di un programma in cui saranno protagoniste persone che praticano cross-dressing, chi per scelta di vita, chi per piacere temporaneo”.

Si tratta sicuramente di un cambiamento molto importante per Tommaso Zorzi, poiché così facendo deve impegnarsi in una rete più complessa come quella di Discovery, mentre su Canale 5 essendo tipicamente per famiglie può trattare anche argomenti più leggeri. Il programma, sempre se il progetto andrà in porto, verrà trasmesso su Nove (in cui tra l’altro viene mandato in onda anche Fratelli di Crozza condotto da Maurizio Crozza) o Real Time.