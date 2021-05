Tommaso Zorzi, vincitore della quinta edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini, continua ad essere uno dei personaggi più chiacchierati del panorama televisivo. Difatti l’influencer, dopo la sua partecipazione al reality, è stato chiamato da Mediaset per diventare opinionista de “L’isola dei famosi” insieme a Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, e conduttore de “Il Punto Z” sulla piattaforma di streaming Mediaset Play.

A questo si aggiunge anche l’esperienza radiofonica “Facciamo finta che” nuovo programma su Radio 101 in cui affianca Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri. Nelle ultime settimane è trapelata anche la notizia di un nuovo programma su Italia 1 ma, stando a quanto riportato da “Tv Blog”, Mediaset a pochi giorni dalla registrazione avrebbe deciso di cambiare le carte in tavola e abbandonare l’idea di zorzi in qualità di conduttore.

Tommaso Zorzi sostituito da Elenoire Casalegno

A quanto pare, sempre come riportato da “Blogo” la rete avrebbe deciso di affidare questo “numero zero” a una nuova conduttrice, cioè Elenoire Casalegno. Si tratta di un ritorno per l’ex valletta di Raimondo Vianello in Mediaset, siccome l’ultimo programma da lei condotto sulla rete è stato nel 2018 con “Gran Galà del Ghiaccio” insieme a Guido Bagatta, ove viene dedicata una serata evento dedicato al pattinaggio artistico su ghiaccio.

I motivi vengono spiegati dal sito: “Si passa quindi da un personaggio alle prime armi televisivamente parlando, per puntare su di un volto già conosciuto e con un background professionale alle spalle di tutto rispetto, in altre parole si passa ad una conduttrice con una importante gavetta”. La registrazione della puntata numero zero dovrebbe avvenire per gli ultimi giorni di maggio.

Il format invece assomiglia molto a un altro grande successo di Italia 1, ossia “Le Iene” condotto da Alessia Marcuzzi Nicola Savino e la Gialappa’s Band, poiché dovrebbe trattarsi di una trasmissione basata sull’attualità con inchieste giornalistiche destinate ad un pubblico giovanile e per la maggior parte social.