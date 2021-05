Tommaso Zorzi, sembra arenato il progetto di uno show tutto suo

Dalla vittoria del “Grande Fratello Vip” al ruolo di opinionista de “L’isola dei famosi” e al “Maurizio Costanzo Show”, finanche a condurre il suo primo vero programma su Mediaset Play, dal titolo accattivante “Il Punto Z“. Questo e molto altro ancora è portato avanti con grande maestria da Tommaso Zorzi.

Un periodo, da quando è diventato il vincitore del reality succitato, ricco di impegni lavorativi e gossip amorosi. Insomma sembra che per Tommaso non si sia per nulla affievolita la buona stella del successo e della notorietà. La Mediaset crede molto nel ragazzo, reputandolo quasi come un anello di congiunzione tra la rete di intrattenimento e i giovani, sempre più lontani dal mondo del piccolo schermo.

L’annullamento del nuovo programma di Tommaso Zorzi

Qualche settimana fa si apprese, tramite il noto contenitore di TV8 “Ogni Mattina” che con ogni probabilità per Zorzi c’era la possibilità di presentare un programma tutto suo, molto più impegnativo e struttura del Punto Z. Ad annunciare tale indiscrezione all’epoca fu Santo Pirrotta, una forma di istituzione in tema di gossip e indiscrezioni.

Oggi però “Tv Blog” pubblica alcuni aggiornamenti riguardanti questo fantomatico programma dedicato al giovane meneghino e pare che a questo giro Zorzi avrebbe subito una piccola battuta d’attesto. Pare infatti arenato il progetto annunciato qualche settimana fa. Un vero peccato, soprattutto se si pensa che lo stesso Tommy aveva profuso tante speranze e disponibilità in merito, ma pare che qualcosa sia andato storto, tanto che la puntata numero zero non è stata ancora registrata.

Ecco infatti quanto pubblicato da Tv Blog, in merito: “Per Tommaso Zorzi era pronto, come trapelato da più parti un nuovo programma destinato alla prima serata di Italia 1, la cui registrazione del numero zero è prevista alla fine del mese in corso. […] Pare però e qui sta il nostro retroscena di oggi, che Zorzi non farà più il fantomatico numero zero di questo programma destinato alla rete cadetta del gruppo Mediaset“.

Di certo Tommy non avrà preso bene la notizia, ma non tutto è perduto; del resto parliamo solo ed unicamente di indiscrezioni. Sono in tanti ad affermare infatti che il programma non è stato cancellato ma solo rinviato, allo scopo di prendere il tempo adeguato per creare uno show davvero caratteristico e innovativo.