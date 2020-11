Tommaso Zorzi e la Ruta criticano la contessa: quegli avanzi di cibo nella stanza

In questi giorni la contessa De Blanck sembra essere molto criticata da alcuni componenti della casa, in particolar modo dall’influencer Tommaso Zorzi e da Maria Teresa Ruta. I due infatti hanno in più occasioni sottolineato la scarsa igiene dalla contessa e la sua poca cura della sua stanza da letto. Pochi giorni fa infatti era possibile ascoltare Zorzi affermare che nella stanza della donna c’era di tutto, da tazze di caffè sporche fino ad avanzi di cibo, per non parlare del cattivo odore che emanava la camera.

A dare manforte al ragazzo ci pensa la Ruta, che conferma e sottoscrive quanto affermato da Zorzi, aggiungendo anche: “C’è un tanfo lì dentro. Io ho portato la cannella bollita perché non riuscivo a stare lì dentro“. Insomma sembrano che le critiche sul conto della contessa siano comuni. Oggi si apprendono nuovi dettagli, proveniente ancora una volta da Zorzi e dalla Ruta.

I due si trovano nell’antibagno, quando Zorzi racconta di un episodio che ha dell’incredibile. Sembra infatti che la contessa abbia l’abitudine di portare del cibo in camera, anche se avanzato da molti giorni, per poi consumarlo in seguito. Zorzi aveva infatti notato la contessa consumare delle frittelle, le stesse che erano state preparate qualche tempo prima: “L’ho vista che ne mangiava una e mi chiedevo quando le avessi fatte e lei mi ha risposto ‘due lunedì fa’ e allora ho detto ‘porca tr**a!’”.

La Ruta non tratteneva le risate ascoltando la storia del ragazzo. Alla fine Tommaso ha concluso affermando: “Le ho chiesto se l’avesse messa in frigo e mi ha detto di no, ma ha giunto che la beve con il latte. A beh… Quel latte che è fuori dal frigo da una settimana!“. Sembra dunque che la contessa sia la protagonista di tutta una serie di critiche da parte degli inquilini.

In molti a questo punto iniziano a chiedersi se la produzione del GF Vip prenderà o meno in considerazione le critiche sollevate dai ragazzi nella Casa sul conto di Patrizia De Blanck. Non resta che attendere nuovi risvolti sulla questione.