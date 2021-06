Terence Hill sull’addio a Don Matteo: “Non ci saranno lacrime e abbracci”

Con l’inizio delle riprese della 13esima stagione di Don Matteo, il grande interesse del pubblico si è concentrato su Terence Hill, attore che dà il volto al prete simbolo di una delle fiction più amate degli ultimi 20 anni. Il suo addio alla serie ha rattristato gli innumerevoli fan, convinti che senza di lui il futuro del format non sarà più lo stesso.

Ma come da lui spiegato per mezzo di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, dopo aver preso parte ad oltre 250 episodi è arrivato il momento di dismettere la tonaca per concentrarsi sui propri affetti. “Avevo voglia di dedicare più tempo alla mia vita privata”, ha confessato la star, il cui vero nome è Mario Girotti.

L’avvicendamento con Raoul Bova, pur rappresentando una svolta epocale, sarà però gestito in maniera alquanto soft. “Non ci saranno lacrime e abbracci”, ha precisato, ritenendosi orgoglioso della scelta fatta dalla produzione. L’82enne simbolo della slapstick comedy all’italiana, ha altresì aggiunto che Raoul Bova, attore che interpreterà il ruolo di Don Massimo, è perfetto come suo successore nella serie.

Il passaggio di testimone non sarà però omaggiato da una puntata speciale, ma tutto avverrà in sordina. Nei primi 4 episodi continuerà quindi ad esserci Terence Hill, poi con la quinta puntata il pubblico assisterà all’uscita di scena della celebre spalla di Bud Spencer, che verrà sostituita da Raoul Bova, chiamato a calarsi nella parte di un personaggio “dal passato misterioso, con una storia travagliata, violenta, ha sfiorato la morte ed è arrivato ai suoi 40 anni senza mai indossare una tonaca da prete”.

“È proprio Don Matteo ad averlo scelto come successore, e poi si svelerà il motivo per cui io scompaio” ha precisato aggiungendo un pizzico di mistero al filo conduttore della 13esima stagione. Ad ogni modo, il suo addio ad un ruolo così amato non significherà affatto che vorrà godersi la pensione seduto comodamente sul divano. Sua intenzione rimane innanzitutto quella di andare con la famiglia a fare un lungo viaggio in America. In secondo luogo, un altro progetto che ha intenzione di portare a termine è prendere parte al Cammino di Santiago de Compostela.