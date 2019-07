Temptation Island Vip, sono state rese note le prime due coppie

Alessia Marcuzzi è stata ufficialmente scelta come conduttrice della prossima edizione di Temptation Island Vip, il settimale Spy infatti ha confermato le indiscrezioni degli ultimi giorni annunciando che sarà proprio la presentatrice de Le Iene a prendere il posto di Simona Ventura alla conduzione di uno dei reality più seguiti di Mediaset che andrà in onda a settembre.

La conduzione di un reality non sarà un’esperienza nuova per la Marcuzzi che per moltissime edizioni ha condotto il Grande Fratello nip mentre negli ultimi anni ha condotto L’Isola dei Famosi, anche se gli ascolti dell’ultima edizione non sono stati fortunati e per questo Mediaset ha deciso di sospendere il reality per un anno.

Dopo l’ufficializzazione della conduttrice, oggi sono stati resi noti anche i nomi delle prime due coppie che parteciperanno a Temptation Island Vip. Alberto Dandolo al settimane Oggi ha infatti svelato quali saranno le due coppie, formate da un personaggio noto e da un partner meno famoso, a partecipare al reality.

La prima coppia è formata dall’attore Alex Belli e la sua compagna Delia Duran. Alex Belli non è nuovo ai reality, in passato infatti ha partecipato come concorrente proprio all’ Isola dei Famosi condotta dalla Marcuzzi, la sua compagna Delia Duran invece è nota al pubblico televisivo per l’acceso confronto avuto all’interno della casa del Grande Fratello con Mila Suarez, ex compagna di Alex Belli.

L’attore, tuttavia, aveva risposto in questo modo su una possibile partecipazione al reality: “Sono talmente lontano dal mondo della tv che ad essere onesto non saprei”, aggiungendo però di lasciare una porta aperta in caso di una chiamata da parte di Maria De Filippi.

La seconda coppia annunciata da Dandolo è quella formata da Nathalie Caldonazzo e il compagno Andrea Ippoliti, anche la Caldonazzo ha partecipato all’ultima edizione dell’Isola della Marcuzzi, uscendo però dopo poche settimane. Sono quindi queste le prime due coppie certe che affronteranno le tentazioni dell’Is Morus Relais, mentre sulle altre coppie i nomi che circolano al momento sono: Francesco Chiofalo con Antonella Fiordelisi e Andrea Dal Corso con Teresa Langella.