Temptation Island Vip, la conduttrice sarà Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi non viene da un periodo felice, a causa dei flop registrati nelle ultime edizioni de “L’Isola dei Famosi“. Dal caso Francesco Monte e Eva Henger infatti le cose sono andate sempre peggiorando, costringendo Mediaset a sospendere il reality show ambientato in Honduras per un anno. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, la nuova edizione dovrebbe andare in onda nel 2020.

L’ex compagna di Francesco Facchinetti ha comunque la possibilità di rifarsi. Infatti, come svela il settimanale “Spy” in anteprima su Instagram, Alessia Marcuzzi è stata scelta dallo staff di Maria De Filippi come la prossima conduttrice di Temptation Island Vip in onda su Canale 5.

Alessia Marcuzzi nuova conduttrice di Temptation Island Vip

I rumors delle ultime settimane vengono confermati quindi dalla pagina Instagram “Spy”, il settimanale ideato da Alfonso Signorini e diretto da Massimo Borgnis. La Pinella quindi entra nello staff di Maria De Filippi, con l’obbiettivo di riprendersi dagli ultimi flop registrati con “L’Isola dei Famosi” proprio come fatto da Simona Ventura, che ora è passata nuovamente in Rai grazie a Carlo Freccero.

La pagina Instagram “Spy” scrive in questo modo: “Sarà proprio La Pinella a condurre la seconda edizione di #TemptationIslandVip, il format sui sentimenti di Canale 5. Lo conferma il settimanale Spy nel numero in edicola venerdì 26 luglio. Le registrazioni del programma partiranno a fine agosto con la messa in onda prevista per settembre”. La messa in onda, salvo clamorosi colpi di scena, nel mese di settembre.

La curiosità più grande resta proprio sulle coppie, ma al momento non si hanno grandi notizie. Tuttavia il settimanale ha fatto alcuni nomi di personaggi che quasi sicuramente non prenderanno parte alla trasmissione: “Contrariamente ai rumor circolati in questi giorni, non partiranno per Santa Margherita di Pula, dove si terranno le registrazioni: Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Luca Onestini e Ivana Mrazova, Francesca De Andrè e Gennaro Lillio, Kikò Nalli e Ambra“.