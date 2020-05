Temptation Island Vip, la candidatura di Leonardo Pieraccioni: "Fatemi fare il tentatore!’. Gli autori rispondono

Come svelato dall’ideatrice della trasmissione, Maria De Filippi, la prossima edizione di Temptation Island Vip, il reality show estivo in onda su Canale 5, andrà regolarmente in onda. Infatti la redazione avrebbe trovato alcuni modi per rispettare le norme sull’emergenza Coronavirus, come mettere in quarantena per due settimane sia le coppie che i tentatori.

A confermare queste dichiarazioni ci pensa Raffaella Mennoia, spalla destra di Maria De Filippi. L’autrice ha dichiarato che i lavori per il cast, nonostante le evidenti difficoltà, stanno andando avanti, e sul portale “Witty Tv” ci sarebbero già molti candidati. Addirittura la Mennoia dichiara di aver scelto già alcuni corteggiatori e coppie per questa edizione.

Le parole di Leonardo Pieraccioni

Con una clip sui social network il comico toscano, che si sta godendo negli ultimi mesi il successo registrato insieme al trio formato da Giorgio Panariello, attualmente impiegato come giudice ad “Amici Speciali” e il conduttore Carlo Conti, si è candidato per diventare uno dei tentatori di questa nuova edizione di “Temptation Island Vip“.

Nella clip pubblicata sul suo profilo Instagram, Leonardo Pieraccioni indossa un accappatoio e degli occhiali da vista e, con voce ovattata dal raffreddore, dichiara: “Si, buongiorno. Questo è un appello pubblico. Io quest’anno vorrei fare il tentatore a Temptation Island”. Questo breve video ha ottenuto un successo incredibile, superando in pochi giorni i duemila commenti e migliaia di visualizzazioni.

Il video è stato visto anche dalla redazione di “Temptation Island Vip”, poiché la pagina ufficiale della trasmissione accetta il suo invito: “Ti aspettiamo Leonardo Pieraccioni. Intanto puoi iscriverti su Witty Tv”. A commentare la clip è presente sia Raffaella Mennoia ed Elisabetta Soldati, un’altra autrice fidata di Maria De Filippi.

Ovviamente la clip girata dal comico è totalmente ironica, poiché difficilmente Leonardo Pieraccioni prenderebbe in considerazione una sua partecipazione al reality show.