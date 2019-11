"Temptation Island Vip": Gabriele, rivolgendosi a Silvia, tira in ballo Valerio e lui reagisce

Durante l’ultima edizione di “Temptation Island Vip“, la coppia formata da Gabriele Pippo, figlio del comico Pippo Franco, e dalla sua fidanzata Silvia Tirado, è stata al centro dell’attenzione. I due che sono approdati nel villaggio di “Les morus relais” a programma in corso, hanno vissuto comunque un viaggio nei sentimenti molto intenso, culminato con un falò di confronto finale dal risultato inaspettato.

Silvia, nel villaggio delle fidanzate, si è molto avvicinata al single Valerio Maggiolini, instaurando con lui un feeling speciale che ha mandato, più di una volta, Gabriele su tutte le furie. Al momento del falò di confronto finale i due hanno discusso animatamente, tanto che la conduttrice Alessia Marcuzzi ha tentato di mediare.

L’esito del falò è stato sorprendente quanto inaspettato, con Gabriele che decide di concedere una seconda possibilità alla sua fidanzata Silvia. Dopo la fine della trasmissione tutto sembrava procedere a gonfie e vele tra i due, e invece è stata la stessa Silvia, che come un fulmine a ciel sereno, ha annunciato la fine della sua relazione con Gabriele.

La motivazione è stata alquanto forte, in quanto è stato pubblicato un video che ritrae il figlio di Pippo Franco al centro di un tavolo, circondato da donne seminude. La fine tra i due sembrerebbe essere molto burrascosa, difatti Gabriele attraverso una Instagram stories ha scritto: “Ora che stai da sola, non ti va di uscire con il single Valerio come quando stavi con me? Così ti manda a fan*ulo due volte, no?“.

Dal momento che Gabriele ha tirato in ballo Valerio, pronta è arrivata la risposta del tentatore, il quale ha dichiarato: “Anche no, mi dispiace ma non torno indietro quando prendo una decisione. Forse avresti dovuto fare lo stesso anche tu a tempo debito. Per quello che ho visto di te posso dire che sei un ragazzo intelligente e in gamba. A mio parere meriti di meglio, molto meglio“.

Insomma Valerio non ha preso affatto bene il comportamento di Silvia nei suoi confronti, la quale poco prima del falò di confronto finale lo ha liquidato dopo che tra i due ci sono stati avvicinamenti particolari. E adesso il ragazzo si è apertamente schierato dalla parte di Gabriele, chissà cosa ne penserà Silvia.