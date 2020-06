"Temptation Island", un’altra coppia pronta a far parte del cast

Contro ogni pronostico, anche quest’anno “Temptation Island” si farà. Il reality estivo delle tentazioni, dove coppie consolidate di fidanzati mettono a dura prova il loro amore, ha rischiato seriamente di non andare in onda. Il motivo è legato all’emergenza sanitaria dettata dal Coronavirus e alla difficoltà di confezionare un prodotto come “Temptation Island”, nel quale il contatto fisico e l’assembramento sono all’ordine del giorno.

Nonostante ciò, Maria De Filippi è riuscita a raggirare l’ostacolo e andrà in onda comunque, trovando ancora una volta una soluzione alternativa. La certezza al momento è che non ci saranno due edizioni quest’anno, ovvero quella vip e quella nip, ma una sola che fonde entrambe le versioni. E così iniziano a circolare i primi nomi delle coppie che faranno parte del cast.

Se da un lato la coppia composta da Antonella Elia e Pietro Delle Piane sembra data per certa, dall’altro spuntano nuovi nomi. Nelle ultime ore il portale “TvBlog” ha dichiarato che anche Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, si metteranno in gioco nell’isola delle tentazioni. Miss Italia 1999 e attualmente speaker di Radio Zeta lei ed ex calciatore di Bari e Glasgow Rangers tra le tante, lui, Manila e Lorenzo stanno insieme da un pò di tempo.

“TvBlog” da per certa la loro partecipazione, ma al momento i diretti interessati tacciono, così come manca l’ufficialità da parte della squadra di Maria De Filippi. Alla coppia composta da Manila e Lorenzo e Antonella e Pietro, dovrebbe aggiungersi anche quella non ancora formatasi, composta da Gemma Galgani e Nicola Vivarelli.

La presenza di Gemma e Nicola, sarebbe un grande colpaccio, ma d’altronde la dama torinese gioca in casa e non potrà di certi rifiutare la proposta di Queen Mary. Insomma anche Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono pronti a mettersi in gioco e capire se il loro amore supererà indenne i 21 giorni separati che vivranno, con tentatori e tentatrici pronti a far vacillare il loro legame.