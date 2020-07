"Temptation Island", una coppia di "Uomini e Donne" sostituirà Sofia e Alessandro

La seconda puntata di “Temptation Island” ha visto andare in scena l’inaspettato e infuocato falò di confronto anticipato tra Alessandro Medici e Sofia Calesso. È stato lo stesso Alessandro a chiedere di vedere la fidanzata prima della scadenza dei 21 giorni canonici, arrabbiato per alcune frasi e alcuni atteggiamenti di troppo, da parte di Sofia.

Il falò è stato davvero incandescente e alla fine i due fidanzati hanno deciso di tornare a casa insieme. Il loro viaggio nei sentimenti è durato pochissimi giorni e difatti noi telespettatori li abbiamo visti solo nella prima puntata, questo vuol dire che la trasmissione è ancora lunga, difatti sarà composta da sei puntate, e a quanto pare un’altra coppia approderà in Sardegna per sostituire Alessandro e Sofia.

Le voci sono iniziate a circolare e a quanto pare la nuova coppia che arriverà a Is Morus Relais, arriva direttamente da “Uomini e Donne“. Per la precisione è lei che ha partecipato al talk show dei sentimenti e stiamo parlando dell’ex tronista Giulia Cavaglià e del suo fidanzato Francesco Sole. Giulia fu dapprima la non scelta di Lorenzo Riccardi, poi divenne a sua volta tronista e scelse Manuel Galiano, ma le cose tra i due terminarono dopo pochissimi mesi e oggi la Cavaglià è felice accanto allo scrittore Francesco Sole.

Qualche tempo fa, furono proprio Giulia e Francesco a proporsi alla redazione di “Temptation Island” (redazione che Giulia conosce bene dato che è la stessa di “Uomini e Donne”), sicuri del fatto che il loro amore avrebbe superato una prova così ardua. A quanto pare la richiesta è stata accolta e i due sarebbero pronti a mettersi in gioco a programma già iniziato.

Per vedere se davvero Giulia e Francesco sono la coppia che sostituisce Alessandro e Sofia non resta che attendere giovedì 16 luglio, giorno di messa in onda della terza puntata di “Temptation Island”. Nel mentre, il viaggio nei sentimenti delle altre cinque coppie prosegue e da quel poco che si è visto, nelle prossime puntate ne vedremo delle belle.