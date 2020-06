"Temptation Island", Sossio e Ursula dichiarano: "La Elia potrebbe non andare d’accordo con le altre fidanzate"

“Temptation Island” sta per riaprire i battenti e la nuova edizione prenderà il via tra pochi giorni, per la precisione giovedì 2 luglio assisteremo alle vicende di fidanzati, fidanzate, tentatori e tentatrici. Alla conduzione, come sempre ci sarà Filippo Bisciglia, che racconterà il viaggio nei sentimenti di sei coppie che hanno deciso di mettere a dura prova il loro amore.

Quest’anno a causa del Coronavirus, il programma ha rischiato di non andare in onda, ma la macchina infallibile di Maria De Filippi è riuscita comunque a mettere su tutto il pacchetto, creando un ibrido tra la versione vip e nip e tra le coppie vip in gioco vi è quella composta da Antonella Elia e Pietro delle Piane.

Proprio su questa coppia, Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno espresso la loro opinione attraverso un’intervista rilasciata al magazine di “Uomini e Donne“. Sossio e Ursula hanno vissuto l’esperienza nel reality delle tentazioni partecipando alla prima edizione vip e a causa del comportamento poco consono di Aruta, i due rischiarono di separarsi.

Dopo un corteggiamento serrato a “Uomini e Donne”, Sossio riuscì a riprendersi la Bennardo, oggi sono felici e a coronare il loro amore è arrivata la piccola Bianca. Sossio ha inoltre vissuto l’esperienza dell’ultima edizione del “Grande Fratello Vip” e proprio nella casa più spiata d’Italia ha conosciuto Antonella Elia, anch’essa concorrente.

E proprio sulla Elia, Sossio ha dichiarato: “Per quello che ho visto, lei e Pietro sono innamorati. Antonella non credo cadrà in tentazione. Le piace instaurare rapporti di amicizia anche con altri uomini, come ha fatto con me, ma mai con malizia. Con Pietro ci siamo conosciuti telefonicamente e l’impressione è che il suo essere giocherellone possa fargli fare qualche scivolone“.

Ursula invece ha asserito: “Io ho una bellissima idea del loro rapporto, non tanto per quello che si è visto al Grande Fratello Vip, ma per l’impressione che mi hanno trasmesso parlandoci al di fuori. Li vedo affiatati e complici. Secondo me non avranno grossi problemi“. Entrambi inoltre, sono convinti del fatto che la Elia potrebbe non andare d’accordo con le altre fidanzate nel villaggio e che prevarrà il suo essere showgirl.